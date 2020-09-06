«إحياء التراث»: مساعدات عاجلة لـ 13 ألف أسرة في لبنان وسورية

وطن النهار

طرحت جمعية إحياء التراث حملة لاغاثة الاسر الفقيرة والمحتاجة في سورية تحت شعار (نرعاهم ) لتوفير الدعم الممكن لهذه الاسر وخصوصا لتوفير الغذاء والعلاج والتعليم ، وهي حملة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها كلاجئين في الخارج اومهجرين في الداخل السوري .

وتسعى الحملة لدعم وتوفير ولو الحد الادنى من التعليم لابناء اللاجئي والمهجرين وقد سبق لاحياء التراث تقديم المساعدات لـ(7) آلاف أسرة في المرحلة الأولى في كل من لبنان والأردن وتركيا، وتم تقديم المساعدات العاجلة لصالح (6) آلاف نسمة في منطقة (عرسال) على الحدود السورية اللبنانية ، كما تم تقديم المساعدات لـ (5700) أسرة خلال المرحلة الثانية من هذا المشروع.

من جهة اخرى نفذت جمعية احياء التراث مشروع رغيف الخبز للمحتاجين داخل سورية تحت شعار (صدقة السر) ، والذي من خلاله يتم توفير الخبز للأسر الفقيرة لمدة شهر بمبلغ 10 دنانير، وتم من خلال المشروع توفير كميات كبيرة من الخبز لأهالي ريف إدلب في سورية، وكذلك تشغيل المخبز الخيري في الداخل السوري لتوفير حاجة الأهالي هناك خصوصا مع الكثافة البشرية بسبب النزوح والتهجير وارتفاع الأسعار وعدم تمكن الكثير من الناس من شراء الخبز، حتى وصل سعر 4 ربطات من الخبز لأكثر من دولار، وهو ما تحتاجه الأسرة في كل يوم مع عدم توفر اي مصدر للدخل.

