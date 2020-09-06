«الطيران المدني»: عودة «الخطوط البريطانية» للقدوم إلى الكويت

وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن إجراءات وقائية جديدة في مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي لمستقبلي المسافرين القادمين.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحافي إن من الإجراءات الوقائية السماح فقط لتواجد 60 شخصا للاستقبال في صالة (القادمون) مشيرة إلى أن الأولوية لمن يصل أولا كما يسمح لشخص واحد فقط من كل عائلة الدخول الى المبنى لاستقبال الركاب القادمين.

وذكرت أن من الإجراءات أيضا السماح بالدخول للمبنى لاستقبال الركاب القادمين قبل ساعة واحدة فقط من موعد الرحلة.

وأوضحت أنه يجب على مستقبلي الركاب القادمين تقديم معلومات رحلة الوصول الى موظفي الأمن لدخول المبنى.

من جانب آخر أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عودة الخطوط الجوية البريطانية للتشغيل من مطار هيثرو في مدينة لندن إلى مطار الكويت الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

وقالت الادارة في بيان صحافي ان هذه الخطوة اتخذت لتعزيز تشغيل الطيران المباشر بين البلدين وحركة «الترانزيت» وفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات المختصة.

على صعيد اخر، شددت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة على ضرورة حصول الراغبين بالسفر الى الكويت على شهادة صحية معتمدة (بي.سي.ار) تثبت سلبية الإصابة بمرض (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وذكرت السفارة في بيان صحافي انه لوحظ ومنذ عودة الرحلات التجارية من مطار هيثرو الى مطار الكويت الدولي عدم التزام عدد من المسافرين بالحصول على شهادة طبية تثبت خلوهم من الاصابة بفيروس (كورونا).

واكد البيان ان السلطات الصحية في الكويت تشترط الحصول على شهادة طبية لا تتعدى صلاحيتها 96 ساعة داعيا الى ضرورة الحصول على هذه الشهادة تفاديا لالغاء سفرهم.

ونوه البيان الى ضرورة الاخذ بالاعتبار ان السلطات الصحية في دولة الكويت لازالت تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل القادمين من جميع الوجهات.

واكد البيان اهمية تقيد القادمين الى الكويت بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي المطبق عليهم بعدد من الاشتراطات ومن اهمها ارتداء الكمامات في الاماكن العامة.

