الجهيم: «البرايح» نواة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل

وطن النهار

برزت فكرة مدينة البرايح التي انبثقت جوانبها المختلفة من عقلية المهندس الكويتي فيصل الجهيم لتكون فكرة ملائمة لايجاد حلول متنوعة للقضية الاسكانية ولاسيما انها تشرفت بمباركة ودعم من سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى جانب شمولها بمرتكزات مهمة تتمثل بالاقتصاد والاجتماع والاستثمار، فيما تقدم مدينة البرايح نماذج لحل العديد من المشاكل القائمة داخل المنطقة الحضرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاسكان، الازدحام المروري، البطالة وتنويع مصادر دخل الدولة من خلال الاستثمار. «النهار»... التقت المهندس فيصل الجهيم الذي شرح بشكل مفصل كل ماتتضمنه فكرة المدينة والى اين وصلت.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما رؤية مدينة البرايح؟

تـــــهدف الرؤية لإنشاء واقامة مدينة في جنوب الكويت تكون محوراً حضرياً للإقليم الجنوبي للدولة، ونواة اقتصادية واجتماعية لتحقيق العديد من فرص العمل والاستثمار، ما يساهم في تعدد مصادر الدخل للدولة، فيما تقدم نماذج لحل العديد من المشاكل القائمة داخل المنطقة الحضرية منها على سبيل المثال لا الحصر: الاسكان، الازدحام المروري، البطالة وتنويع مصادر دخل الدولة من خلال الاستثمار.

هل تحمل طابعاً او تصميماً خاص بها ؟

تصميم المدينة نابع من الثقافة والتراث الكويتي الممزوج بأفضل المعايير في تخطيط المدن، لينتج عنه مدينة جاذبة للعيش يتحقق فيها أعلى مستويات جودة الحياة، حيث تضع تلك المدينة حجر الاساس لاتباع سياسة التقليل من استهلاك الطاقة النفطية والتوجه العالمي لاستدامة الثروة الطبيعية عن طريق استخدام افضل المثل في الطاقة البديلة واللوائح والقوانين المستخدمة تطبيقيا للوصول للهدف من المبادرة، ويساعد ذلك موقع ارض المشروع الخالي من العوائق بالإضافة إلى توافقه مع خطة الدولة التنموية واستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للكويت والتي جاء بها المخطط الهيكلي للدولة الصادر بالمرسوم الأميري ( 255 لسنة 2008).

استدامة الرفاهية

كيف تقيمون مبادرة المدينة؟

وتأتي أهمية المبادرة في تواجد موقع المدينة بجوار عدد من المشاريع الجارية بالمنطقة الجنوبية والمتوقع أن توفر العديد من الفرص الوظيفية، والتي تحتاج في المستقبل القريب إلى تواجد المسكن والخدمات والبيئة الملائمة القريبة، وذلك لما لتلك المشاريع من أهمية عظمى لتحقيق الدور الاستراتيجي للكويت والذي يهدف لتنمية الموارد الطبيعية وتعدديتها، كما يسهم بشكل مباشر في استدامة الرفاهية لدى المواطنين والمقيمين على ارض الدولة.

أين وصلت مركب مشروع مدينة البرايح؟

المشروع حاليا في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تعكف على دراسته من مختلف الجوانب اضافة الى تحديد اليات معينة للتطبيق تتناسب مع فكرة المشروع وطبيعة المجتمع.

ما أبرز ملامح دراسة الجدوى التي قدمت لسمو الامير؟

ركزت بدراسة الجدوى التي قدمتها لسيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على مرتكزات عده من اهمها: الاستدامة الاجتماعية حيث جاء تخطيط المدينة مستوحى من تخطيط الماضي بنسيجه الذي يجعل المدينة سهلة الحركة لساكنيها، بحيث يحترم المقاييس البشرية بالشكل الذي يضمن لساكنيها سهولة التعامل مع المحيط العام، كما يعزز كلاً من البنية الاجتماعية والثقافية والتواصل مع الاخر ويذيب كل الفروقات الاجتماعية بأشكالها.

ومن أبرز المرتكزات كذلك استدامة الطاقة: من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة فقد تم عمل دراسة بشكل مبدئي عن إمكانية التقليل من استخدامات الطاقة المستخدمة في مدينة بذلك الحجم، وذلك بعد استخدام عناصر توفر الطاقة الكهربائية المستخدمة، وقد تم التوصل الى نتائج المقارنة لنفس المساحات المقترحة بالمدينة (تقريباً 35 مليون متر مربع) وقد جاءت حسابات استهلاك الكهرباء باستخدام النظم التقليدية بحيث تعادل 580.. MW بينما جاءت النتائج بعد الدراسة الأولية واضافة بعض العناصر البديلة للطاقة للوصول الى نفس الكفاءة الكهربائية بحيث انخفض معدل الاستهلاك بنسبة 85 % و قد وصل الى 91.. MW، وكذلك هناك الاستدامة الاقتصادية: حيث سيخدم قرب موقع المدينة من مشاريع الدولة التنموية بالمنطقة الجنوبية توفير أماكن للسكن والخدمات للعاملين بتلك المشاريع، حيث من المخطط أن يكون أول ساكني المدينة من العاملين بتلك المشاريع، كما من المؤكد يحتاج هؤلاء للعديد من الخدمات والتي سوف تقوم المدينة بتوفيرها وبالتالي سيتم توفير فرص وظيفية إضافية لقطاعات (الطاقة – التعليم - المياه وادارة مياه الصرف الصحي – الاتصالات – النقل - التطوير العقاري - معالجة النفايات الصلبة – الترفيهي) وكان دعم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه كبيرا ومؤثرا ومحفزا لي كعادته الكريمة في تشجيع الاب تجاه ابنائه وكانت باكورة الدعم لي مباركة انشاء (مشروع برايح سالم) وهي مشروع بحجم مصغر لمدينة البرايح شجع فكرتها بشكل كبير.

فرص استثمارية

كيف تبين الفائدة المرجوة من المشروع؟

سوف يستفيد من هذا المشروع عدة اطراف حيث يأتي المواطن بالمقام الاول بحيث يستطيع الظفر بسكن ملائم بمواصفات عالية الجوده اضافه الى وجود فرص وظيفية وتعليمية وغيرها وتعتبر من العناصر المهمة وبسعر مناسب ومعقول للمواطن، ثم تأي استفادة الدولة التي لن تتكبد مبالغ طائلة تصرف من ميزانية الدولة لاقامة مشروع المدينة، واخيرا استفادة القطاع الخاص من خلال الفرص الاستثمارية للاستثمار والتشغيل وايضا ايجاد فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين.

هل وجدت تشجيعاً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

بكل تأكيد والدليل على ذلك استقبال وزيرة الدوله لشؤون الاسكان د. رنا الفارس لي والتي تفهمت فكرة المشروع ودعمتها بشكل كبير وهام الى جانب تشجيعها لاي افكار تساهم بايجاد بدائل متنوعة لانشاء وحدات سكنية بنمط غير تقليدي لتكون رديفا مهماً لعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لسد احتياجات الناس.

ماذا تحتاج القضية الاسكانية؟

نجن الان جميعنا مطالبون ان نساهم ونبادر بشكل كبير لايجاد بدائل للسكن وألايكون اللوم موجه فقط لوزارة الاسكان حتى تنتج وتكون مسؤوليتها منفردة الامر الذي جعل القضية الاسكانية تتفاقم والدليل تكدس ارقام الطلبات الاسكانية والتي تناهز 90 الف طلب قائم الى جانب زيادة الرقم عام بعد عام.

وما الحل من وجهة نظرك الخاصة؟

لابد من ايجاد بدائل تنتج السكن الخاص مع الحفاظ على انشاء مدن تكون مكتفيه ذاتياً وايضا لا ترهق ميزانية الدولة وايضا تسهم بأن تكون رافداً اقتصادياً حيث يحافظ على الثروات ومستوى الرفاه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي اما الركون الى الوضع الحالي فهو وضع غير مستدام ولابد من التحول باسرع ما يمكن الى وضع مستدام من خلال انشاء و بناء و تشغيل المدن.

الامتداد العمراني

ما أهم عناصر المدينة؟

المدينة ستكون مكتفية ذاتيا، بالإضافة لكونها نواة لانطلاق الامتداد العمراني الجديد في الإقليم الجنوبي، فيما توفر شبكات نقل سهلة وحديثة تحقق جودة الحياة المطلوبة لقاطنيها، الى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الطاقة (مياه - كهرباء-صرف صحي -نفايات)، حيث استندت روح المبادرة لتكون متوافقة مع رؤية الدولة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، وعدم استهلاك موارد الدولة وتنويع المصادر، كما ركزت مدينة البرايح على مبادئ الاستدامة بشكلها الكامل الهرمي لأهم ثلاثة عناصر وهي الاستدامة الاجتماعية، واستدامة الطاقة، اضافة الى الاستدامة الاقتصادية.

مبادرات وجوائز

حدثنا عن ترشيح المبادرة والجوائز التي حصدتها.

تم ترشيح مبادرة ورؤية مدينة البرايح لجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الاسكان، فيما اختيرت مبادرة المدينه من ضمن العشر الاوائل وجاء الترتيب بالمرتبة السابعة متفوقة على العديد من المراكز البحثية والجامعات الخليجية، اضافة الى عمل شراكة في مؤتمرات خليجية ودولية، وحصلت على الجائزة الأولى كأفضل مدينة ذكية في الملتقى الهندسي الخليجي 2016، حيث سجلت الكويت بذلك نجاحا جديدا وباهرا بهذا المشروع الشبابي الذي ينضم إلى المشاريع المميزة بشتى المجالات مما يؤكد قدرة الشباب الكويتي البارعة على وضع الكويت بمصادف الدول المتقدمة لاسيما وان (البرايح) مدينة ذكية بكل معايير مدن المستقبل وبالتصميم المثالي والرشيد في جعل بيئة الكويت أكثر أمانا ونظافة ومن شأن هذه المدينة أن تعيد بناء الماضي بالتغلب على الصعاب لمستوطني الكويت الأوائل وتطويع إمكاناتهم في ذلك الوقت بتطويع الحاضر وإمكاناته لرسم شكل المستقبل وتحقيق طموحاته».

كم من الممكن ان يكون عدد الوحدات السكنية بالمدينة؟

سوف توفر أكثر من 22 ألف فرصة عمل وفرص استثمارية، وأكثر من 25 ألف وحدة سكنية تعمل وفق مبدأ خفض معدلات استهلاك الطاقة واستخدام بدائلها، كما تحقق أهم عناصر الاستدامة منها البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن مدخولاً للدولة ما يرفع من جودة الحياة فيها، خاصة وان مشروع المدينة يأتي توازيا مع الخطة الحكومية والنيابية والرقابية الشعبية لإيجاد حلول للقضية الاسكانية»، لافتا إلى أن «مساحة المدينة تقدر بـ 35 مليون متراً مربعاً وتقع جنوب الكويت مقابل مدينة صباح الأحمد السكنية».

هل سبق لك تقديم مشاريع في ذات السياق؟

نعم قدمت مشروع «برايح سالم» وهو باختصار مخطط لتصميم حضاري عصري وجاءت فكرة المشروع تباعاً لفكرة «مدينة برايح» واخترنا ان يكون المشروع ضمن تطوير شارع سالم المبارك وكنت أعمل في المخطط الهيكلي المعني بالاستراتيجية العمرانية للدولة، إضافة للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية، كما كان لي تجربة في تقديم مبادرة (مدينة البرايح) وحصلت على جائزة أفضل مدينة ذكية على مستوى الخليج، ما جعلني أحظى بشرف مقابلة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء برايح سالم تباعاً لفكرة مدينة برايح، إضافة لذلك يكاد شارع سالم المبارك هو الشارع الوحيد الذي يضم كل الاستخدامات والاستعمالات من «استثماري- سكني- تجاري- صحي - تعليمي»، وهو يمثل أيضاً مبدأ الاكتفاء الذاتي لقاطني المنطقة، ومن هذا المنطلق يبقى دور البلدية الأساسي هو إحياء الأماكن العمرانية في البلاد، ومع إحياء شارع سالم المبارك سيتم توفير فرص عمل، وتحقيق دورة اقتصادية يستفيد منها كل من هو متواجد على أرض هذا الوطن، موضحا ان فكرة مشروع برايح سالم هي إعادة بناء الماضي بمعطيات الحاضر بإعطاء نمط الحداثة بشكل «مودرن»، والعمل على إعادة الأسواق المفتوحة في استرجاع البرايح التي كانت قائمة في ما قبل بين البيوت قديماً.

