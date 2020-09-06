بريفان تستعد لنشاط فني بين السينما والدراما

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يشهد الموسم الدرامي والسينمائي القادم ظهوراً مكثفاً للفنانة بريفان حيث تطل في فيلمين من سلسلة أفلام «عناقيد» من انتاج قناة MBC، اضافة الى تواجدها في مسلسل لبناني سعودي بعنوان «بعد حين» وحول مشاركتها في سلسلة أفلام «عناقيد» أشارت «بريفان» الى سعادتها بالمشاركة في فيلمين من السلسلة وهما «فضيحة أبلة نورا» وفيلم «حب كروما».

وتابعت: في فيلم حب كروما، لعبت دور الأخت الحنونة، كانت أختي مشلولة، وكانت تعيش علاقة حب مع شخص وبعد فترة حصل انفصال بينها وبين خطيبها فكنت الأخت الحنونة الساعية لمواساتها واخراجها من الحالة أما في فيلم فضيحة أبلة نورا فلعبت دور مدرسة تمر صديقتها بظرف صعب وتعاني من فضيحة كبيرة فأرفض الوقوف الى جانبها.

وحول العمل الثاني «بعد حين» قالت: العمل سعودي لبناني، لعبت فيه دور أخت البطل كنت مسافرة وقدمت اليه للوقوف بجانبه بعد وفاة زوجته التي تركت له ولداً وأسعى دائماً الى تزويجه وحل مشاكله. وتحدثت عن تحضيراتها في الفترة الحالية وقالت: لدي مسلسل جديد سوري سعودي اماراتي والتصوير في أبوظبي كما أحضر لفيلم خليجي في أبوظبي أيضا وتصوير العملين سيبدأ بعد شهر.

