«بين الشوطين».. يحلِّق عالياً

إضاءات

عندما يتوافر الدعم اللازم لاي برنامج على شاشة تلفزيون الكويت نجد بالمقابل الحصاد عبر المتابعة والاهتمام من قبل المشاهدين والمتابعين وهذا ما يحصل مع برنامج بين الشوطين الذي يعرض يوميا عبر قناة كويت سبورت والذي وجد الحرص والمتابعة من قبل القيادات في الاعلام سواء من وزير الاعلام أو وكيل الوزارة وايضا المتابعة من قبل وكيل التلفزيون الذين وفروا كل الامكانيات الفنية لنجاح البرنامج وايضا المتابعة من الجميع لمعظم الحلقات والوقوف على ما تشهده من نقاشات هادفة وتحليلات رياضية عبر اختيار الضيوف من اهل الخبرة .

ولعل التفاعل الايجابي للجماهير وردود الفعل لمحللي البرنامج التي دائماً ما تشهد اشادات بالاضافة الى استعراض مواطن الخلل من خلال الملاحظات التي يبديها البعض لمحاولة تجنبها في الحلقات التالية.

ولابد ان نتطرق الى العامل الابرز في تلك النوعية من البرامج بحيث يجب ان يكون المذيع محايدا ولا ينحاز الى اي جهة وهذا ما استطاع ان يتميز به مقدمو البرنامج سواء نادر كرم او ماهر العنزي او محمد البداح في التعاطي بكل اريحية مع ضيوف البرنامج وخاصة عندما تكون الاستضافة عن بُعد، وعلى الرغم من الجهد فانهم نجحوا عبر كفاءتهم في كيفية ادارة الحوار واعطاء المجال لكل مشارك وهذا لاينم الا عن شمكسب لاي برنامج يقدمانه.

اما عندما نتحدث عن النوخذة واقصد به المخرج المتمكن طلال البرجس الذي ينقل صورة مبهرة للمشاهد عبر اللمسات الاخراجية وكيفية التعاطي مع هذا الكم من الضيوف من المحللين الرياضيين على مدار عرض البرنامج، وتبقى المهمة الأهم للعمل الاخراجي في البرنامج هي أن يظهر الجميع بالشكل الأفضل لهم سواء من الضيوف أو المذيعين وهو ما ينعكس على المستوى العام للبرنامج وهذه المعادلة قد تحققت بفضل حنكة و تكتيك المخرج، ويبقى البرجس صاحب بصمة في اي عمل يقوم باخراجه ولابد ان نعرج في الحديث إلى فريق العمل الذي لم تتحقق معادلة النجاح إلا بفضل تعاونهم وتوافر عنصر الانسجام والتفاهم وتعزيز دور الفريق الواحد سواء من المعدين الذين يتفردون فيما يقدمونه من افكار وتقديم التقارير خاصة في ظل المنافسة في تلك النوعية من البرامج الرياضية وايضا من الفنيين والذين يعتبرون الجنود المجهولين سواء من كان خلف الاستديو او الكاميرا ويبقى ان نقول لهم .. برافو وإلى مزيد من النجاح والتميز.

