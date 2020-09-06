«أهلاً سمسم» موسم جديد مملوء بالمغامرات

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يعود برنامج الأطفال العربي «أهلاً سمسم» الذي يقدمه مبتكرو «افتح يا سمسم» وبرامج «سسمي ستريت» (Sesame Street) حول العالم، الى الشاشة في موسمه الثاني للأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ضمن اطار جديد يتضمن دردشات الفيديو، يعكس الموسم الثاني طريقة التواصل التي تستخدمها العديد من العائلات في وقت الجائحة، كما يطبق نماذج لأنشطة مرحة من شأنها بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الأطفال للوصول الى قدراتهم الكاملة. في الوقت ذاته يتعلم أصدقاء «أهلاً سمسم» تقنيات جديدة لمواجهة المشاعر الكبيرة والقوية مثل الاحباط والحزن وطرق للتعامل مع حالة عدم اليقين التي يعاني منها العديد من الأطفال في الوقت الحالي.

وتضم كل حلقة من الحلقات الـ 26 الجديدة قصة كوميدية من شأنها مساعدة المتابعين الصغار التعرف على مشاعرهم الكبيرة والقوية والتعبير عنها وتعلم استراتيجيات بسيطة لمواجهتها. وتُظهر الأبحاث أن هذه «الأبجديات العاطفية» تشكل الأساس التنموي للأطفال الصغار وتدعم نجاحهم في المستقبل. يتعلم المشاهدون الصغار جنباً الى جنب مع بسمة وجاد وهما يتقنان استراتيجيات ملموسة مثل التنفس من البطن والتعبير من خلال الفن. يتضمن الموسم الثاني أيضاً فقرتين جديدتين هما «رقم اليوم» و«كلمة اليوم»، المصممتين لتلبية احتياجات الأطفال في وقت تتعطل فيه العديد من المدارس وبرامج الطفولة المبكرة.

تقول شيري ويستن، رئيسة التأثير الاجتماعي والعمل الخيري في مؤسسة «ورشة سمسم»: «ندرك مدى أهمية انشاء أسس متينة في عمر صغير، تساعد في التغلب على التحديات وبناء المرونة، وقد تم تصميم الموسم الجديد من أهلاً سمسم لمنح الأطفال المهارات التي يحتاجون اليها للنجاح في المدرسة والحياة، من خلال مساعدات بسيطة من بسمة وجاد وأصدقائهم».

وأضافت ويستن: «في الوقت الذي تواجه فيه العائلات في الشرق الأوسط والعالم حالة من عدم اليقين، يعمل «أهلًا سمسم» على مساعدتهم في تعزيز التعلم المرح وبناء المهارات الاجتماعية والعاطفية اللازمة لتجاوز الأوقات الصعبة وضمان الازدهار في المستقبل».

ومن جانبه، علق خالد حداد، المنتج التنفيذي لـ «أهلاً سمسم» قائلاً: «لقد صممنا الموسم الثاني ليعكس الحقائق التي يعيشها الأطفال الصغار والعائلات اليوم، من خلال أحداث وقصص افتراضية جديدة ذات استراتيجيات وأنشطة يمكن للعائلات القيام بها معاً في المنزل».

وأضاف: «في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لهم، تعود الدمى المتحركة لأهلاً سمسم لتقديم التعليم المبكر والراحة والمتعة للأطفال في جميع أنحاء المنطقة».

