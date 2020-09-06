كاميليا ورد طرحت كليب «ليلة»

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طرحت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «ليلة»، وتمَّ نشره عبر قناة شركة لايف ستايلز الرسمية على تطبيق «يوتيوب» وظهرت كاميليا وهي ترتدي كمامات عصرية ومزينة بالأحجار الكريمة، وسط جو من الرقص مفعم بالإيجابية والفرح. ويشار إلى أن موقع تصوير العمل كان قريباً جداً من مكان حدوث انفجار المرفأ الضخم في العاصمة اللبنانية، حيث أوقف التصوير قبل الانتهاء من تصوير باقي المشاهد بسبب الأضرار التي لحقت بالمكان. الجدير بالذكر أن الأغنية من إخراج فادي حداد، كلمات رمضان محمد، ألحان محمد عبيه، توزيع أمين نبيل.