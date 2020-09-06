مي القاضي تنتهي من «ساعة شيطان»

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تصور الفنانة مي القاضي مشاهدها في فيلم «ساعة شيطان»، الذي استأنفته مطلع هذا الأسبوع، بعد توقف شهر بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بتصوير ومونتاج المشاهد الأخيرة من فيلم «زنزانة 7» المقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، حيث قاربت مي على الانتهاء من آخر مشاهدها ويتبقى لها يومان فقط وتودع العمل بالكامل. وصورت مي 70% من أحداث دورها في الفيلم قبل توقفه، حيث تظهر بدور فتاة شعبية تدعى «لوسي» تعيش قصة حب مع إسلام إبراهيم الموظف في الشهر العقاري، والقادم من الأرياف، ويتزوجان ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية قبل أن تتغير حياتهما تماماً بعد ذلك. فيلم «ساعة شيطان» بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

