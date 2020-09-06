أحلام: ألبومي من الطراز الرفيع لأنه يحمل أسماء الكبار

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حول اخر اخبار البوم الفنانة أحلام والتي وضعت النقاط على الحروف ووضعت حدا للعديد من الاشاعات التي تحدثت عن تفاصيل الالبوم الغنائي نشرت سلسلة من التغريدات عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر» لتوضيح ذلك حيث أكدت في تغريداتها أن انتشار فيروس كورونا عرقل العمل على ألبومها الجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلي وبالتالي لم تتمكن من زيارة الستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.

وقالت: اصدقائي واخواني وخواتي جمهوري الاقرب الى قلبي اولاً احب اشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدي والبومي اولاً انا كنت ملتزمه جداً بالحجر وعشان اسجل لازم اروح الستوديو والستوديو يعني ناساً ومهندسين وتسجيلاً وهذا يعرضنا للخطر الان الوقت صار افضل مع اني حريصة جدا.

وأضافت أحلام أن الألبوم أصبح جاهزًا بنسبة 70% وينقصه فقط تركيب صوتها على الأغاني قبل مرحلة المكس والماستر، لتحدّد بعدها الموعد النهائي لطرحه، فقالت: ومع اني حريصه على تقديم الجديد والافضل لكم واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبة 70 % ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها اعلن عن موعد نزول الالبوم اما بالنسبه للعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابداً لاني مركزه في البومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنقل.

وتابعت: اتمنى من الجميع ان لا يخمن الاغاني والشعراء والملحنين من نفسه عندما يكون الالبوم جاهزاً واخترت كل اغانيه النهائية انا فقط الوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الالبوم ومعلومة مهمة كل الفنانين يختارون اكثر من عشرين او ثلاثين ويمكن اربعين عمل وبعدها تتم تصفية الاغاني النهائية لذا ارجو عدم تداول اي شيء بخصوص الالبوم منعاً للاحراج مع الشعراء والملحنين وبالنهاية مقدرة محبتكم وحرصكم بس الشيء الوحيد اللي اقدر اقوله لكم ومتأكدة منه ان البومي البوم من الطراز الرفيع والرفيع جداً لانه يحمل اسماء شعراء وملحنين كباراً ومخضرمين واغاني تليق بهم وبجمهوري وشكراً لكم.

