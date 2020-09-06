بيروت تحيي «شهر النترات»... مآذن وكنائس ومشانق

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بيروت- الوكالات: أكد رئيس حكومة لبنان المكلف مصطفى أديب التزامه بالمضي في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 شخصا وجرح الآلاف إضافة إلى أضرار قدرت بـ10 مليارات دولار.

وبعد مرور شهر على انفجار» نترات الامونيوم» الضخم الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وعلى وقع الآذان وأجراس الكنائس وقف اللبنانيون بدعوة من الجيش، دقيقة صمت لأرواح ضحايا الانفجار وهم يحملون المشانق تعبيراً عن غضبهم تجاه الجهات المسؤولة عن الكارثة.

من جهته، قال أديب على «تويتر» إنه «بعد مرور شهر على مأساة انفجار بيروت أستذكر بألم أرواح الضحايا الذين سقطوا وجروح عائلاتهم، وكم خلف هذا الإنفجار من حزن في قلوب اللبنانيين». وأضاف «ونحن نضمد جراحنا علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل».

وتم تكليف أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب الذي استقالت حكومته بعد انفجار المرفأ ومن المنتظر أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة بأسرع وقت للبدء بإصلاحات جدية يطلبها المجتمع الدولي من أجل تقديم حزمة مساعدات مالية للبلد الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال زيارته لبنان بأن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما، وإنجاز إصلاحات مطلوبة خلال 8 أسابيع. الى ذلك أكد مدير شركة الهندسة المشاركة في عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض انفجار بيروت امس أن مؤشرات على وجود أحياء «رُصدت» بعد أن غادر الجميع ظنا منهم أن عملية البحث انتهت. وقال رياض الأسعد إن فرق البحث رصدت مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض بعد أن غادر من كانوا في الموقع ظنا منهم أن عملية البحث انتهت. أوضح الأسعد أن الحساسات نجحت برصد أنفاس بسبب الهدوء الذي ساد الموقع خصوصا مع عدم وجود أجهزة هواتف نقالة مشغلة.

ومن المقرر أن تتواصل عملية البحث بمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التشيلية ولا يزال من غير الواضح مدى قرب هذه الفرق من العثور على ناجين محتملين تحت الانقاض.

ورصد فريق إنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر أجهزة حرارية متطورة، «نبضات قلب»، وفق ما قال مسؤولون محليون قبل أيام، تحت ركام مبنى في شارع مار مخايل، استدلّ كلب مدرّب برفقتهم اليه. وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني جورج أبو موسى «عمليات البحث مستمرة منذ أول أمس، لكن الاحتمال ضئيل جداً»، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من العمل و»ولم يظهر شيء حتى الآن». وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على الانفجار احيت الأنباء عن إمكان العثور على شخص على قيد الحياة، آمال كثيرين، ثم تضاءلت تدريجاً مع عدم رصد أي مؤشرات حياة. وأوضح وولتر مونوز من فريق الإغاثة التشيلي للصحافيين أن «هناك أمل بنسبة 2% فقط».

