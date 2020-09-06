إسرائيل: السلام مقابل السلام والاتفاق مع الإمارات «بداية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: صرح وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين بأن «الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة كان البداية فقط وأنه متأكد من أن بلاده سنشهد في المستقبل القريب اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة». وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات ستكون «سلام مقابل سلام وليس سلام مقابل الأرض حيث سيتم التوصل إليها بسبب المصالح المشتركة وبغض النظر عن القضية الفلسطينية» حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف كوهين «ستسهم هذه الاتفاقيات بشكل كبير لكلا الجانبين، وستشكل أرضية خصبة للتعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا وغير ذلك».

من جهة ثانية، أعلن كوهين أن إسرائيل ستعارض بشدة بيع مقاتلات «إف 35» وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات وقال كوهين «لن نوافق على أي عقد بيع... وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل بما في ذلك إف 35».

وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي نقل الإعلام عن استعداد إسرائيل والإمارات لحضور حفل توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن في غضون الأيام العشرة المقبلة.

الى ذلك قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تعد إنجازا كبير تحقق في المنطقة وشدد كوشنر على أن المعاهدة فتحت فرصا واسعة للتعاون في مجالات عدة معربا عن أمله في أن تتبع دول أخرى نفس النهج. وأضاف المسؤول الأميركي «لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها إسرائيل ودولة الإمارات لأن جهودنا الدبلوماسية كانت غير معلنة وقد أجرينا مباحثات ممتازة في المنطقة ونأمل في أن يسير آخرون على هذا النهج» وتابع كوشنر «أظن أن بلدانا عدة تود لو أنها أيضا تستفيد من الفرص المتاحة للإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون الأمني لقد بدأنا نلاحظ أن معاهدة السلام بدأت تكسب زخما كبيرا».

على صعيد متصل قال مسؤول إماراتي رفيع إن بلاده ستفتح سفارة في إسرائيل خلال 3 إلى 5 أشهر ونقلت صحيفة «إسرائيل هايوم» عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية لم تسمه قوله «أعتقد أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على الحصول على تأشيرات سفر إلى الإمارات من سفارة ستفتح في إسرائيل بعد 3 إلى 5 أشهر من الآن» وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أن مسؤولين من الجانبين بحثوا افتتاح سفارات في إسرائيل والإمارات، خلال محادثات جرت في أبو ظبي بمشاركة مسؤولين أميركيين. كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها عن المسؤول الإماراتي قوله إن «أبو ظبي تدرس فتح قنصلية بمدينة حيفا أو الناصرة (شمال) تعمل إلى جانب السفارة بإسرائيل.

