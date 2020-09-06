كوسوفو تطبع مع إسرائيل وتفتح سفارتها بالقدس

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية،معلنا أن كوسوفو وصربيا ستفتحان سفارتيهما لدى إسرائيل بالقدس. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن كوسوفو وافقت على فتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس لتصبح أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفعل ذلك.

وجاء الإعلان الخاص بالسفارة بعد قليل من تصريح لنتانياهو بأن إسرائيل وكوسوفو اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية، كما يأتي في أعقاب إعلان مماثل من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. وفي كلمة بالمكتب البيضاوي قبل الاجتماع مع زعيمي صربيا وكوسوفو، أعلن ترامب أيضا أن البلدين وافقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية بينهما. وأضاف الرئيس الأميركي «تعهدت كل من صربيا وكوسوفو بالتطبيع الاقتصادي، بالتركيز على خلق الوظائف والنمو الاقتصادي يمكن للبلدين التوصل إلى انفراجة كبرى».

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لصحافيين هناك إنه لا تزال هناك الكثير من الخلافات بين صربيا والإقليم المنفصل، لكنه قال إن اتفاق اليوم يمثل خطوة هائلة للأمام.

من جانبه، قال رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إن الاتفاق يتعين أن يؤدي إلى اعتراف متبادل بين البلدين.

