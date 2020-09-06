فيضانات كارثية غير مسبوقة في السودان

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الخرطوم- الوكالات: أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب الفيضانات التي خلفت نحو 100 قتيل وأضرارا مادية كبيرة. واعلن المجلس في بيان صدر فجر امس السودانَ منطقة كوارث طبيعية، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكل سيول وفيضانات غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة.

وجاء في البيان أن الأمطار والسيول والفيضانات تسببت في مقتل 97 شخصا وإصابة 46 آخرين. كما أشار البيان إلى انهيار عشرات الآلاف من المساكن كليا أو جزئيا في 11 ولاية.

من جهتها قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ إن أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات التي شملت معظم الولايات، مشيرة إلى أنها تسببت في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأضافت الوزيرة أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. وعثرت شرطة الدفاع المدني الجمعة على جثتين غرقتا جراء فيضان النيل الأزرق في ولاية سنار (وسط السودان)، مما رفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى 12.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا.

