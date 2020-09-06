العراق: عملية كبيرة لنزع السلاح في بغداد والبصرة

عربيات ودوليات

أعلنت القوات المسلحة العراقية امس اطلاق عملية أمنية لنزع السلاح في العاصمة بغداد، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 قطعة وذلك في إطار حملة لنزع السلاح كانت قد بدأت في مدينة البصرة. وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد، وانتهت العملية بعد ان أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها» وكانت قد تداولت وسائل إعلام عدة أنباء عن انتشار كثيف لعناصر الأمن ومكافحة الإرهاب في العاصمة العراقية لتأتي هذه العملية استكمالا لحملة نزع السلاح التي تقودها السلطات العراقية في مدن عدة. وأكد رئيس الوزراء العراقي في كلمته بمناسبة ذكرى عاشوراء على أن الدعوات لحمل السلاح ستواجه بالقوة، مشددا على أن الدولة «تتحمل مسؤولية الاقتصاص»، على حد تعبيره. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس انطلاق عملية أمنية «كبيرة» للتفتيش في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد. وذكرت في بيان صحافي «شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية «كبيرة» للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ». يذكر أن قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، وجّه في وقت سابق القوات الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد.