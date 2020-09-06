جوع «كورونا» يقتل 132 مليون إنسان

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: يتجه العالم الى ازمة جوع غير مسبوقة، حيث يتوقع الخبراء وفاة اكثر من 132 مليون شخص بسبب الجوع في العالم خلال العام الحالي وهو ما يزيد على التقديرات السابقة وبمعدل زيادة تصل الى 3 امثال متوسط معدل الزيادة السنوية خلال الفترة التي مضت حتى الآن من القرن الـ21 وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء ادت جائحة «كورونا» الى اضطراب سلاسل توريد المواد الغذائية والأنشطة الاقتصادية وتقويض القدرة الشرائية للمستهلكين. وتشير بعض التقديرات الى ان عدد الوفيات يوميا في العالم بسبب الجوع الناجم عن تداعيات جائحة فيروس «كورونا» سيزيد على عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس. ومايجعل هذا الأمر غير مسبوق هو ان الجوع يحصد الأرواح في الوقت الذي تزداد فيه فوائض الغذاء في العالم بنسب مرتفعة كما ان هذا يحدث في شتى بقاع العالم، مع توقع مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في الدول التي اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات.

ونقلت «بلومبيرغ» عن ماريانا تشيلتون مديرة مركز «مجتمعات خالية من الجوع» في جامعة دريكسل قولها «ستظل تداعيات هذه الأزمة على مدى اجيال في عام 2120 اي بعد 100 عام من الآن سيظل الناس يتحدثون عن هذه الأزمة».

وفضح «كورونا» عمق انعدام المساواة في العالم كما انها تمثل قوة حاسمة لتحديد من سيحصل على الطعام ومن لن يحصل عليه ما اظهر بقوة الانقسامات الاجتماعية في العالم حيث يواصل الأغنياء التمتع بتراكم ثرواتهم بوتيرة متسارعة. في المقابل فقد ملايين العمال وظائفهم ولايملكون من المال ما يكفي لاطعام عائلاتهم رغم تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومات في شكل حزم تحفيز ساهمت في زيادة التفاوت العالمي الى اعلى مستوياته. والى جانب الأزمة الاقتصادية ادت اجراءات الاغلاق الى تحطم سلاسل التوريد، وخلق مشكلة خطيرة فيما يتعلق بتوزيع الطعام. كما ان الجائحة ادت الى تحول مفاجئ عن تناول الطعام في المطاعم وهي التي اعتاد الأميركيون تناول اكثر من نصف وجباتهم فيها ما يعني تراجع الطلب على انتاج المزارعين الذين اضطروا الى التخلص من انتاجهم من الحليب والبيض في ظل غياب اي وسائل بديلة لتوصيل هذا الانتاج الى متاجر البقالات او الى المستهلكين.

وفي اسوأ السيناريوهات تتوقع الأمم المتحدة الا يجد10% من سكان العالم الطعام الكافي خلال العام الحالي وربما يزداد هذا الرقم، فهناك ملايين اخرى من البشر سيعانون من اشكال اخرى من انعدام الأمن الغذائي.

ومن المتوقع ان تستمر تبعات ازمة الغذاء الحالية في مناطق عدة من العالم لسنوات طويلة، فحتى في افضل التوقعات ترى الأمم المتحدة ان ازمة الجوع ستكون اشد من التقديرات السابقة خلال السنوات العشر المقبلة وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 الى حوالي 909 ملايين انسان في حين كانت التقديرات قبل جائحة «كورونا» تشير الى حوالي 841 مليون انسان. وبحسب تقديرات منظمة «أوكسفام» الخيرية الدولية، فانه بنهاية العام الحالي سيصل عدد الأشخاص الذين يموتون نتيجة الجوع المرتبط بتداعيات جائحة «كورونا» في العالم الى 12 الف شخص يوميا وهو ما يزيد على عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس. ولن تكون الزيادة في حدة ازمة الجوع في العالم خلال السنوات الخمس الماضية شيئا يذكر مقارنة بالتوقعات الآن فحتى في افضل الحالات تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد الجوعى في العالم خلال العام الحالي بأكثر من الزيادة الكلية له خلال السنوات الخمس الماضية.

