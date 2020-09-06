لقاح «كورونا» الروسي يظهر استجابة مناعية

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عواصم - الوكالات: نشر علماء روس التقرير الأول بشأن نتائج لقاح «كورونا» وقالوا انه اظهر استجابة مناعية لمن حقن به. وجاء في التقرير، الذي نشر في دورية «لانسيت» الطبية المرموقة ان كل شخص تناول اللقاح طور اجساماً مضادة لمحاربة الفيروس دون التعرض لأي آثار جانبية خطيرة. ومنحت روسيا الرخصة لاستخدام اللقاح محلياً في شهر اغسطس لتكون الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة. ويقول الخبراء ان التجارب كانت اصغر من ان تثبت فعاليتها وسلامتها. لكن موسكو اشادت بالنتائج ردا على الانتقادات.

وأبدى بعض الخبراء الغربيين قلقهم من سرعة عمل الروس، ورجحوا ان الباحثين اختصروا الطريق اثناء عملهم.وقال الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي ان «اللقاح تجاوز جميع التجارب المطلوبة وانه اعطاه لواحدة من بناته».

وتحدثت «لانسيت» عن تجربتين للقاح يدعى «سبوتنيك» بين شهري يونيو ويوليو. وشارك في كل تجربة 38 متطوعاً سليماً، تتراوح اعمارهم بين 18 و60 عاماً. تم اعطاؤهم جرعة من اللقاح، تبعها جرعة اخرى بعد ثلاثة اسابيع. وخضع المشاركون الى المراقبة خلال 42 يوماً، وطوروا جميعاً اجساماً مضادة خلال ثلاثة اسابيع. وذكر التقرير ان هناك «حاجة الى تجارب واسعة وطويلة الأمد، تتضمن المزيد من المراقبة لاثبات سلامة وفعالية اللقاح على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19». وذكرت الصحيفة ان المرحلة الثالثة من الاختبارات ستشمل 40 الف متطوع من «متخلف الفئات العمرية والفئات المهددة بمخاطر (صحية)».

ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدلة من الفيروس الغدي، الذي يسبب عادة نزلات البرد المألوفة، لتحفيز استجابة المناعة.

وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق استثمار روسي في صنع اللقاح، خلال مؤتمر صحافي ان التقرير كان «ردا قويا على المشككين الذين انتقدوا اللقاح الروسي دون مبرر». وتحدث عن ضم 3000 شخص للمرحلة التالية من الاختبارات.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ان البلاد ستبدأ باستخدام اللقاح بدءاً من نوفمبر او ديسمبر، مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية انها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد كوفيد-19 حتى منتصف عام 2021، مع تسارع الاستعدادات لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي بجنيف قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس انها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد «كوفيد-19» حتى منتصف عام 2021، مع تسارع الاستعدادات لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

