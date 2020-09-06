العراق.. إصابات قياسية والنظام الصحي على شفا الانهيار

عربيات ودوليات

سجل العراق رقما قياسيا من حالات الاصابة الجديدة بـكورونا منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات الى التحذير من ان النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادرا على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.

وأحصى العراق يوم الجمعة 5036 اصابة جديدة ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 252,075 بينها 7,359 وفاة و191,368 حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالاصابات الى التجمعات الكبيرة التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الاجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات او الحفاظ على تباعد جسدي، بخاصة خلال احياء ذكرى عاشوراء في كربلاء. وكانت السلطات العراقية اتخذت اجراءات في كربلاء لمنع انتشار الفيروس بينها رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة وتوزيع اقنعة على الزوار المكشوفي الوجه وقياس درجات حرارة الوافدين لكنها اجراءات غير كافية بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان بالرغم من التزام اغلب المجالس الحسينية بالاجراءات الوقائية والتي اشدنا بها في بياناتنا السابقة الا اننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، وبدون اتخاذ اي من الاجراءات التي اوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الاصابات.

وأضافت ان من المتوقع ان يستمر عدد الاصابات بالتصاعد في الأيام القادمة، الأمر الذي نخشى من ان يؤدي الى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الاصابات، وبالتالي ارتفاع اعداد الوفيات بعد ان امضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

