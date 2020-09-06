مخزون اليورانيوم الإيراني «10 أضعاف المسموح»

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فيينا - الوكالات: اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ان المخزون الايراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي ابرمته طهران مع القوى الكبرى. ويشير الاتفاق الى حد يبلغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على شكل مركب محدد، اي ما يعادل 202,8 كيلوغرام من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة ان المخزون الايراني الحالي يبلغ 2105 كيلوغرامات.

كما اعلنت الوكالة ان ايران سمحت لمفتشيها بالوصول الى احد موقعين يشتبه بأنهما شهدا انشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة. وأضاف التقرير ان ايران «سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول الى الموقع لأخذ عينات بيئية»، مضيفا انه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي، اعلنا في بيان مشترك الماضي، ان ايران تقبل وصول المفتشين الى موقعين مشبوهين. وذكر البيان ان «ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا الى اتفاق بشأن حل قضايا تطبيق الضمانات التي حددتها الوكالة، وقد تم تحديد مواعيد دخول الوكالة وأنشطة التفتيش».

ويقع احد الموقعين المشتبه فيهما باجراء انشطة نووية غير معلنة في اوائل عام 2000 بالقرب من شهر رضا في محافظة اصفهان. اما الموقع الثاني هو مصنع بالقرب من قرية تورقوز آباد، جنوب طهران الذي ذكره لأول مرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى عرضه وثائق قال ان المخابرات الاسرائيلية «الموساد» سرقتها ضمن ارشيف نووي ايراني عام 2018.

وفي 19 يونيو الماضي اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً اقترحته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يدين ايران بسبب عدم تعاونها وهو اول قرار للوكالة ضد ايران منذ عام 2012. ويأتي رضوخ ايران للتفتيش بهدف تخفيف الضغوط الأميركية خاصة بعد طلب واشنطن اعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة على ايران، بآلية «سناب باك» والتي لا تزال تجد مقاومة من قبل حلفاء ايران في مجلس الأمن.

