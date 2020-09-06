كوريا الشمالية تستعد لتجربة صاروخ جديد

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف مركز ابحاث اميركي ان صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية تشير الى تجهيزات لاجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»CSIS Beyond Parallel» ان الصور التي نشرها على موقعه على الانترنت لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية «Sinpo»، اظهرت عدة سفن داخل حوض قوارب آمن احداها يشبه السفن التي كانت تستخدم في السابق لسحب منصة تجريبية غاطسة. وأضافت ان النشاط «يوحي لكنه ليس قاطعابالاستعدادات لاختبار قادم لغواصة تطلق الصاروخ الباليستي «بوكوكسونغ -3». كما قال ان الصور التي نشرها على موقعه الالكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن احداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

