مظاهرات في باكستان تندد بفرنسا و«شارلي إيبدو»

عربيات ودوليات

إسلام آباد - الوكالات: شارك الآلاف في مظاهرات مناهضة لفرنسا في باكستان مع تصاعد الغضب اثر قرار صحيفة «شارلي ايبدو» الأسبوعية الساخرة اعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة وأثار القرار ادانات من وزارة الخارجية الباكستانية وصولا الى دعوات من اسلاميين لتنظيم احتجاجات مادفع الآلاف الى الاحتشاد في مدن البلاد مطالبين بمقاطعة فرنسا وطرد سفيرها. وقاد المظاهرات حزب «تحريك لبيك باكستان» الاسلامي المتشدد الذي قام سابقا بتنظيم مظاهرات ضخمة وعنيفة احيانا ضد متهمين باهانة الاسلام. وانتفضت الجماعة في معظم انحاء باكستان عام 2018 وشلت البلاد وقامت بأعمال شغب بعد تبرئة المحكمة العليا لسيدة مسيحية متهمة بالتجديف. وفي 7 يناير 2015، استهدف الجهاديون شريف وسعيد كواشي وأميدي كوليبالي «شارلي ايبدو» وثلاثة عناصر شرطة وعامل وزبائن متجر «ايبر كاشير» في باريس، ما اسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ابرز رسامو الصحيفة الساخرة.