«خبز خبزتيه يالرفلة كليه»

آراء

ماذا تنتظرون من أعضاء مجلس أمة لم يستطع أن يحقق لكم أبسط حقوقكم؟ فلم يستطع الارتقاء بالخدمات الصحية أو التعليمية أو حتى السكنية، ولم يجد أية حلول ولو لقضية واحدة. هو مجلس أعطى شهادة تقدير لبعض الوزراء وهم للاسف لايستحقونها، مجلس حقق انجازا تاريخيا حسب رأيه بقانون التقاعد وبشروط حكومية والمتضرر منه الموظفون، وقانون استبدال «يفشل ماله لالون ولاطعم ولاريحة»، مجلس نوابه يتهمون بعضهم بالتجاوز على القانون والفساد، حتى أصبحنا لا نعرف من هو الزين ومن هو الشين؟ مجلس صفق للحكومة اكثر من ثلاث سنوات وحاليا يهدد ويستجوب بالوقت الضائع، وحتى المقترح الاخير الذي تقدموا به لتأجيل قروض المواطنين ستة أشهر اضافية قدم كاقتراح برغبة يعني غير ملزم للحكومة، يعني قدموه على استحياء وخجل فقط لابراء الذمة، وانا على ثقة بأن أغلب هؤلاء النواب سيعودون للمجلس بالانتخابات القادمة، ويؤسفني أن أقول ستعود أغلبية السيئين والذين تنتقدهم الناس، والسبب هو الناخب الذي لايزال يفتقد الوعي الانتخابي.

راهنت في مقالة سابقة على وعي الناخبين، لكن ما أسمعه من الاغلبية يؤكد لي بأنني كنت مخطئا، والمؤشرات والمعطيات والأحداث التي تؤكد أن المواطن سيعود مرة أخرى الى التحلطم بوسائل التواصل الاجتماعي على أعضاء مجلس الامة. والله قال لي كثير من المواطنين بأنهم لايتمنون وجود مجلس الأمة وأن وجوده مضر للوطن والمواطن فكم نائباً اقتنص حق مواطن لابن عائلته أو طائفته أو قبيلته أو حزبه؟ وكم اشتكى المال العام من تصرفات بعض النواب؟ وكم اشتكى بعض مسؤولي الدولة من تصرفات بعض النواب؟ وكل ذلك على حساب الوطن والمواطن.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وندعو الله أن يرده الينا سالما معافى وأن يحفظ شعبها، كما أدعو الله أن يزيل عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره.

