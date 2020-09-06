مهارات ادارية «2» «إدارة التغيير»

آراء

ادارة التغيير هي عملية تنظيمية تهدف الى المساعدة في احداث التغييرات الايجابية في بيئة العمل لأي منظومة، فهي نهج للقيام بتحويل سواء الفرد أو فريق العمل أو المنظومة بأكملها من وضع حالي راهن الى وضع مستقبلي أفضل.

فعملية التغيير ديناميكية ويطلق عليها بذكاء المسافر traveler intelligence والتي تتطلب أن تتخيل طبيعة الرحلة التي سوف تقوم بها وطبيعة الأهداف المنشودة، الأمر الذي يتطلب رؤية ثاقبة لرسم خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف.

تهدف ادارة التغيير الى الارتقاء بظروف منظومة العمل ونقلها من وضع لآخر أفضل منه، عبر رسم وتطبيق الاستراتييجات الحديثة، وحل المشكلات بطرق ابداعية، والاستفادة من الخبرات، وحشد همم وجهود فرق العمل بتجانس وانسجام لتحقيق الأهداف المنشودة. وبالتالي تشكيل منظومة عمل متميزة بالأداء، وفق هيكل تنظيمي مناسب للعمل، لتحقيق الفاعلية الوظيفية عند الموظفين وتحسين أدائهم العام، مع المحافظة على الأهداف الاستراتيجية لتلك المنظومة. فالتغيير في العمل يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في جميع الادارات من أصغر موظف الى الأعلى في كل مستويات الادارة.

هذه العملية تتطلب مجموعــة من الخطـوات المهمة وهي:

1- تشخيــص المشكلة وتحليــلها.

2- تحديد الأهداف وتوضيحها للبدء بتنفيذها.

3- وضع خطـة لعملية التغيير وتوفير الموارد واستخدام البيانات للتقييم كجزء من عملية التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

4- وضع البدائل الممكنـة لتحقيق أفضل النتائج.

5- تأمين الدعم والمساندة لعملية التغيير، وضمان التواصل مع الآخرين ويعد ذلك عنصرا حاسما في جميع أشكال التغيير.

6- مراقبة سير الخطة وأدائها والالتزام بالقياس والتحليل لتحقيق الأهداف.

للتغيير عوامل كثيرة تؤثر في نتائجه منها عوامل داخلية متعددة وترتبط بالوضع الخاص بكل منظومة عمل وفقا لظروفها وواقعها الداخلي، بالاضافة الى عوامل خارجية ترتبط بالجوانب التكنولوجية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل. تعتمد استراتيجية التغيير على مقاييس الأداء مثل النتائج المالية والكفاءة التشغيلية والتزام فرق العمل وفعالية التواصل لضمان نجاحها وتجنب فشلها، أو لايجاد حل مناسب لأي خلل أثناء التنفيذ، ناهيك عن الاعتراف بنجاح الفرق والأفراد المشاركين والذي يضمن استمرارية نجاح عملية التغيير.

أمثلة على عملية التغيير في العمل:

1- تغيير في الاستراتيجيات.

2- تغيير في العلاقات بين المسؤولين والموظفين.

3- تغيير في سلوكيات الأفراد.

4- تغيير في التكنولوجيا.

أنواع التغيير:

أولا: التغيير الانسيابي: وهو تغيير محدود وبسيط يتم التعديل فقط في كيفية القيام بالمهمة.

ثانيا: التغيير بالدمج: وهو يحدث من خلال دمج الاجراءات مع بعضها بعضاً، بحيث تتغير طريقة تأدية العديد من المهام والواجبات.

ثالثا: التغيير الشامل: وهو الذي يقوم فريق العمل فيه بمراجعة الاجراءات فيتم الغاء أو دمج البعض منها، وانشاء اجراءات جديدة لما يستجد من خدمات.

أسباب اللجوء الى عملية التغيير كثيرة ومنها:

1- عدم الرضا عن الوضع الحالي.

2- الشعور بأن التغيير وارد كحقيقة لابد منهـــا.

3- تحقيق طموحات فردية أو جماعية.

عوامل نجاح عملية التغيير كثيرة ومنها:

1- فرض أجواء مناسبة للتواصل مع الموظفين.

2- توضيح أهمية التغيير لهم ولمنظومة العمل، والعمل الحثيث للتغلب على مقاومتهم للتغيير بزيادة الوعي والادارك لديهم بأن التغيير مطلب ضروري.

3- الاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم، واعدادهم لجعل عملية التغيير مستمرة ومتواصلة.

4- اشراكهم في جميع مراحل عملية التغيير وجعلهم شركاء فاعلين بالعملية، وتنمية مهارات وسلوكيات جديدة لديهم كي تتناسب مع الوضع الجديد.

5- عدم العودة أو التفكير بالعودة الى العهد السابق.

أما أسباب فشل عملية التغيير فهي عديدة وأهمها مقاومة الأفراد للتغيير بحجة أنه لا توجد هناك حاجة ضرورية للتغيير، أو أن التغيير له مخاطر تفوق الفوائد، أو أن عملية التغيير محكوم عليها بالفشل مسبقا.

ان سبب تنامي هذا الشعور عند أفراد منظومة العمل هو بسبب عدم وجود فلسفة مؤسسية راسخة تشجع على ثقافة التأقلم أو التكيف مع بيئة عمل متغيرة وليست ثابتة، وعدم وجود تواصل فعال مع الآخرين، بالاضافة الى عدم ايجاد أو تطبيق مبدأ التشجيع والتحفيز بشقيه المادي والمعنوي.

أخيرا وليس آخرا؛ التغيير الشامل يبدأ من أعماق النفس البشرية، لذا ينبغي أن يبدأ التغيير من داخل أنفسنا، حيث قال عز وجل في محكم كتابه الكريم «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 11 الرعد؛ اذا هي دعوة للفرد بالبدء بنفسه بالتغيير حتى يغير الله لنا كأفراد سواء في المجتمع ككل أو في منظومة أي عمل الى الأحسن والأفضل.

والله ولي التوفيق.

