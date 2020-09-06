كويتيات في القضاء

آراء

القضاء هو سند الدولة وأساسها المتين، به تسترد الحقوق وتدفع المظالم، وهو سلطة قوية إن لم نقل إنها من أعظم السلطات وأجلها مكانة ومهابة ووقارا والفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هناك عبارة لرئيس وزراء بريطانيا «ونستون تشرشل»، حيثُ قال «حين علمتُ بأنّ قضاء الدّولة البريطانية بخير، أدركتُ أنّ بريطانيا باتت بألف خير»، وما كانت هذه الكلمات لتخرُج منْ فم هذا الرجل إلّا وقد خبر ما تعنيه السُلطّة القضائية والقضاء بشكل عام للدّولة وأفرادها، وإنْ أردنا أنْ نحصُر هذه الأمور في أمرٍ فهو القاضي، فالقاضي ليس بالمنصبْ السّهل، وليس بالمنصبْ المُريح، فهو يحمل الأعباء والهُموم ما لا تُطيق الجبال على حمله، فهو يبُتْ في أمر النّاس، ويحكُم بينهُم، ويسعى جاهداً للوصُول إلى العدل، والرّحمة، والمُساواة في الحُقوق، الإنصاف، عقاب المُذنبين، والأهم من هذا كُله استغلال روح القانون والعدالة في إعطاء دُروس للمُذنبين والمُحاولة في إصلاح حالهم.

وتأتي تلك الأهمية خصوصا في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي نعيشها من جائحة «كورونا» والأوضاع السياسية الإقليمية، بالإضافة إلى تراكم ملفات الفساد من اختلاسات وغسل أموال واتجار بالبشر وغيرها من الملفات التي يعمل القضاء والنيابة العامة على فك رموزها وإدانة مرتكبيها خصوصا وان الأسماء التي تحوم حولها شبهات كبيرة جدا ومؤثرة، مما يعظم من المسؤولية ويثقل الحمل الكبير على الجهاز القضائي.

وسط هذا الزخم وهذه الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد تناولت مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر تعيين (8) قاضيات كويتيات وتسلمهن لمهامهن في المحكمة الكلية بعد أدائهن القسم أمام المجلس الأعلى للقضاء. الخبر وإن كان يحمل من الدلالات العميقة بتكريس المبادئ الدستورية والمساواة في الحقوق والواجبات وبتقلد المناصب العامة، وكذلك وفاء بما وقعت عليه الكويت من اتفاقيات دولية كالعهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية، والذي ينص على عدم التمييز بين الجنسين في تقلد المناصب العامة ولا سيما القضائية منها، كما أن وصول المرأة الكويتية إلى القضاء لم يكن وليد المصادفة بل كان نتيجة تدريب وتكوين متزن ومتوازن شاركت فيه جنبا إلى جنب مع زملائها في الدراسة ثم التدريب ثم تمرست في النيابة العامة وشاركت في إحقاق العدالة واليوم هاهي تتوج مجهودها واجتهادها كقاضية تمارس مهامها عن جدارة واستحقاق.

وقد أثار قرار تعيين المرأة الكويتية في منصب قاضية للمرة الأولى في تاريخ الكويت، ردود فعل واسعة محلية ودولية، ففي الوقت الذي لاقى فيه القرار ترحيبا محليا ودوليا، أثار القرار خلافات داخل مجلس الأمة بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة. وكان الاعتراض يستند إلى أن الشرع خفف عن المرأة الكثير من التكاليف، مراعاة لخصوصيتها.

والحقيقة التي لا ريب فيها أنّ ولاية المرأة لمنصب القضاء، وقيامها بالفصل بـين النـاس فـي الخصومات والمنازعات من القضايا الاجتهادية الخلافية التي ذخر بها مخزوننا الفقهي العظيم، وتراثنا المعرفي السالف، وقد أشبعها فقهاؤنا الأوائل بحثاً ودراسةً ومناقشةً. والأكيد أن وصول المرأة للقضاء سوف يطرح أكثر من سؤال، ليس شكا في قدراتها وكفاءتها العلمية والمعرفية، لكن في أعباء المسؤولية فهل سوف يقتصر تعيينها في دوائر الأحوال الشخصية أو الإيجارات؟ وكيف سيكون تعاملها إذا تم تعيينها في الدوائر الجزائية؟ وما موقف المتقاضين من ذلك؟ وما مدى قبول المجتمع لها؟

كلها أسئلة سوف تجيب الأيام عنها، مع ضرورة تقييم تجربة عمل القاضيات بعد مضي مدة، حتى يتمكن من إحجامها أو التوسع فيها.

والله من وراء القصد

