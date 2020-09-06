فيصل الحمود رجل المواقف

آراء

لم يكن الشيخ فيصل الحمود الصباح اخاً كريماً وصديقاً وفياً بكل ما في هذه الكلمة من معانٍ وحسب وإنما كان اخا للجميع خاصة لطلبتنا في الاردن وعُمان واهل الكويت عامة. كان الشيخ فيصل على الدوام مهموما بالكويت وشعب الكويت وتراب الكويت وكانت كل آماله مختصرة بأمل واحد تقديم يد المساعدة لهذا البلد واهلها اينما كانوا، هذا الامل لم يقتصر على عقله ووجدانه فقط فعلى الارض وفي جميع الميادين السياسية والاجتماعية والانسانية لعب دورا كبيرا لرفع راية الكويت.

الشيخ فيصل لعب دورا اكبر في كسب التأييد من الجميع وقد حقق في كلا المجالين انجازات مهمة، فالشيخ فيصل يتمتع باحترام كبير من قبل عموم الكويتيين والسياسيين العرب كان يتمتع ايضا بمكانة مرموقة لدى جميع المثقفين الكويتيين والعرب كان مساهما في كل المؤتمرات والنشاطات الكويتية والعربية، ناهيك عن تقديم خبراته الى الوطنيين الكويتيين بل ظل منتصب القامة وملتزما بواجباته الوطنية ومازال.

والشيخ فيصل الصباح عرفه رفاقه واصدقاؤه بجهوده وصلابته وكان يزداد صمودا وصلابة كلما تخاذل البعض، كان قويا ويزداد قوة كلما ضعف البعض الاخر، كان ثابتا في مواقفه ولم يحيد عنها قيد أُنملة وكان يزداد رسوخا وثباتا كلما اهتزت قناعة هذا. او ذاك من اقرانه.

كان ايمانه بالوطن والشعب منبعا يرد منه محبوه ولا ينضب ابدا كان واضحا وصريحا في اهدافه ومسؤولياته.

لقد اثبت الشيخ فيصل من خلاله مسيرته ومواقفه الشجاعة بانه واحد من ابرز المسؤولين وهو ذو خبرة وباع طويل ومؤثر في المجالات السياسية والاجتماعية. مناقب الشيخ فيصل لا تسعها هذه السطور او تختزل في كلمات او عبارات هو مثال الوطني والفارس الشجاع ولهذا كانت استقالته صدمة لنا جميعا. شكراً شيخ فيصل ونتمنى لك كل التوفيق.

أخوك د. جدعان زبن محروت الهذال