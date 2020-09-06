مجدُ الحسين.. في ذكرى استشهاده

آراء

المجدُ أنت مُؤصَّلٌ فيه

يا بنَ الرسولِ وابنَ فاديهِ

هي أمك الزهراءُ مَن ورثت

أصلَ الجمالِ وما نما فيهِ

فنشأتَ في حضن الحبيب مُنى

وشربتَ ماء الحُب مِن فِيهِ

يا بن الكرامِ الطاهرينَ تُرى

ما كان حظ المُزدرى التيهِ؟

وزرٌ يلازمه إلى أبدٍ

ومَعَرَّةُ الآثامِ تُخزيهِ

أما الحسينُ فإنه أسدٌ

والله رب العرشِ يسقيهِ

ما هابَ حيثُ الحقُّ يُسندهُ

أدبٌ مع الرحمنِ يُمليهِ

ومضى إلى الأعداءِ في ثقةٍ

يطوي الشجاعةَ وهْيَ تعنيهِ

يا ليتني كنتُ الفداءَ له

لكن أمرَ اللهِ يقضيهِ

جسدٌ قضى جهةَ الفُراتِ أسى

والرأسُ عند النيلِ يُحييهِ

لا تلطموا أو تطبروا أبداً

فلربما الأفعالُ تؤذيهِ

بل سيرةٌ لنضالِ سيدنا

وشهادةً للحق تُرضيهِ

فحياتُهُ صفحاتُها أملٌ

ورسولُ رب الكونِ يرويهِ

راعي المكارمَ كلِّها لمما

إرثٌ من الآباءِ يُغنيهِ

وُلد الإمامُ وسبطُ أكرمنا

ريحانةً بالطيبِ تُهديهِ

سبطٌ بأخلاقِ النبيِّ سما

ومن الكرامةِ ذاكَ يكفيهِ

وأخوهُ صنوُ الخيرِ أجمعِهِ

حسنُ الذي للحِلمِ نرثيهِ

إبنا عليٍّ فارسُ الهَيجا

مثلَ العساكرَ بين أيديهِ

صلى الإلهُ على معلمنا

أزكى الخصالِ وجَلَّ باريهِ

والآلِ والأصحابِ إنهُمُ

رتلٌ من الأبطالِ يفديهِ

ندى السيد يوسف الرفاعي