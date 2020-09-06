إيطاليا نجت من الهزيمة أمام البوسنة

دوليه

نجا المنتخب الايطالي من خسارة أمام البوسنة والهرسك بعد اقتناصه هدف التعادل 1-1 أول من أمس على أرضه في فلورنسا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية والتي شهدت أيضاً فوز هولندا على بولندا 1-0.

في المباراة الأولى يعود الفضل بتعادل ايطاليا للاعب انتر ستيفانو سينسي الذي سجل الهدف في الدقيقة 67، بعد تقدم الضيوف عن طريق لاعب روما ادين دزيكو (57).

وفشل المنتخب الايطالي في تحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزيمة منذ السقوط أمام البرتغال ضمن النسخة الأولى من المسابقة نفسها في الجولة الثانية 0-1، قبل أن يتوج الاخير باللقب على حساب هولندا.

وخاض المنتخب الايطالي اخر مبارياته قبل مرحلة تعليق النشاط الكروي جراء فيروس كورونا المستجد، في 18 نوفمبر الماضي، انتهت بفوزه على أرمينيا 9-1 ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها الى صيف العام المقبل بسبب تداعيات الوباء، وهي ثاني أطول فترة غياب للـ«ازوري» عن الملاعب اذ امتدت لـ291 يوما، فيما كانت الأطول بين نوفمبر 1945 وديسمبر 1946 (385 يوما).

وافتتحت البوسنة التسجيل عن طريق دزيكو في الدقيقة 57 الذي استفاد من ارتداد كرة زميله توني سونجيتش فسددها في المرمى بعيدا عن الحارس جيانلويجي دوناروما. واحتاج سينسي لعشر دقائق لادراك التعادل، بعد تمريرة متقنة الى داخل منطقة الجزاء من لاعب نابولي لورينزو انسيني فاستقبلها بتسديدة وهو يسقط، لتصطدم بساق المدافع وتخادع الحارس البوسني ابراهيم سيهيتش.

وفي المباراة الأخرى قاد المهاجم الشاب الهولندي ستيفن بيرغوين منتخب بلاده وصيف النسخة الماضية للفوز على نظيره البولندي بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء الذي جمع المنتخبين في أمستردام. وسجل مهاجم توتنهام الانكليزي البالغ 22 عاما هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 61.

وأقيمت المباراة على ملعب «يوهان كرويف أرينا» خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بارجاء كأس أوروبا 2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة اشهر.

ولم يسبق للمنتخب البولندي أن فاز على نظيره الهولندي في عقر داره، برغم انتصاراته الثلاثة في 15 لقاء. ويعود آخر فوز لبولندا الى عام 1979 خلال تصفيات يورو 1980 بنتيجة 2-0.

وخاض المنتخب الهولندي وصيف النسخة الاولى المباراة في ظل رحيل مدربه رونالد كومان المنتقل الى برشلونة الاسباني الشهر الماضي، حيث شكل انتقال كومان الى الفريق الذي دافع عن الوانه عندما كان لاعبا (1989-1995) ضربة للمنتخب البرتقالي الذي شهد على عهده تطورا لافتا في ادائه منذ تسلمه الادارة الفنية أوائل عام 2018 بدلا من المدرب السابق ديك أدفوكات. ونجح كومان في قيادة هولندا للتأهل الى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها الى الصيف المقبل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة امام البرتغال، بعدما كان المنتخب قد فشل ببلوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وتسلم المدرب دوايت لوديويغيس الاشراف على المنتخب البرتقالي موقتا في أعقاب انتقال كومان الى النادي الكاتالوني، بعدما شغل منصب مساعده في العامين الماضيين ونجح في استحقاقه الاول. في المقابل خاضت بولندا اللقاء بدون نجمها الاول مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا وافضل هداف في المسابقة القارية (15 هدفا) و«البوندسليغا» (34) حيث فضل المدرب جيرزي بريشيك اراحته بعد موسم طويل وشاق والاستعانة بمهاجم هرتا برلين كريزتوف بياتيك.

ولاحت للمنتخب الهولندي أخطر فرص الشوط الاول في الدقيقة 21 بفضل لاعب اياكس كوينسي برومس الذي سدد كرة أرضية زاحفة مرت بجانب الشباك، فيما انتظر الضيوف حتى الدقيقة 34 لتهديد مرمى أصحاب الارض بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لبياتيك صدها حارس فالنسيا الاسباني ياسبر سيليسن. ومع صافرة نهاية هذا الشوط كاد لاعب برشلونة الاسباني فرانكي دي يونغ أن يفتتح التسجيل بعدما روض الكرة بصدره واستدار وسدد من داخل منطقة الجزاء الا أن القائم كان له بالمرصاد (45).

واستغل اصحاب الارض احدى الهجمات في الشوط الثاني ليفتتحوا التسجيل بفضل لعبة مشتركة وصلت الى دي يونغ الذي مررها في العمق الى مدافع أتالانتا الايطالي هانز هاتيبوير فحولها بدوره الى بيرغوين غير المراقب الذي يجد أي صعوبة في ايداعها الشباك، مسجلا هدفه الاول بقميص منتخب بلاده.

وفي باقي مباريات البطولة فازت كازخستان على ليتوانيا 2-0، والنمسا على النرويج 2-1، والتشيك على سلوفاكيا 3-1، والبانيا على بيلاروسيا 2-0، فيما تعادلت رومانيا مع ايرلندا الشمالية 1-1.

وفي أبرز مباريات اليوم تحل المانيا ضيفة على سويسري، فيما تستقبل اسبانيا نظيرتها أوكرانيا.

