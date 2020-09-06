تشلسي ضم هافيرتس

دوليه

اعلن نادي تشلسي الانكليزي أول من امس، تعاقده مع الألماني الدولي كاي هافيرتس قادما من باير ليفركوزن لمدة خمسة أعوام مقابل 71 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار أميركي).

وتأتي صفقة البلوز الجديدة في اطار تعزيز صفوف الفريق لهدم الهوة التي تفصله عن ليفربول (بطل الموسم المنصرم)، ومانشستر سيتي

(بطل 2018-2017 و2019-2018).

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي يمكنه اللعب في خط الوسط أو الهجوم، الى مواطنه تيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا الذين استقدمهم فرانك لامبارد لتشكيلة تشلسي في الموسم المقبل.

وترك هافيرتس معسكر منتخب ألمانيا أمس للتوجه الى ستامفورد بريدج لانهاء الصفقة. ولم يشارك هافيرتس في مباراة الخميس ضد اسبانيا (1-1) ضمن دوري الامم الاوروبية، علما أن المانشافت سيخوض غدا مباراته الثانية ضد سويسرا. وقال مدير منتخب المانيا أوليفر بيرهوف لموقع الاتحاد الألماني «بالطبع كنا نفضل لو كان تركيزه على المنتخب الوطني لكننا نعي أهمية عملية الانتقال بالنسبة لباير ليفركوزن وكاي».

وأنهى تشلسي موسمه المنصرم في الدوري الانكليزي الممتاز رابعا بفارق 33 نقطة عن ليفربول. وقال هافيرتس لموقع النادي «أنا سعيد جدا وفخور لوجودي هنا. بالنسبة لي هو حلم يتحقق للعب في ناد كبير مثل تشلسي، ولا يمكنني انتظار لقاء جميع اللاعبين والمدربين». وسجل هافيرتس 46 هدفا في صفوف ليفركوزن في 150 مباراة معه وسينضم في تشلسي الى زميله في منتخب المانيا تيمو فيرنر القادم بصفقة بلغت 53 مليون يورو من لايبزيغ. وقالت مارينا غرانوفسكايا مديرة نادي تشلسي «كاي هو أحد أفضل اللاعبين في عمره، لذلك نحن سعداء للغاية لأن مستقبله يكمن في تشلسي. لقد أثبت مستواه في واحدة من أفضل البطولات في أوروبا، وهو يلعب مع المنتخب الألماني، كما أنه موهبة ديناميكية ومثيرة. نحن سعداء باضافة لاعب بتنوعه وجودته الى الفريق قبل بداية الموسم». ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من التعاقدات الجديدة القادمة من ضمنها حارس مرمى.

وكان تشلسي تعاقد بمبلغ قياسي قدره 72 مليون جنيه استرليني لضم حارس المرمى الاسباني كيبا أريزابالاغا قبل عامين فقط، لكن الأخير فقد مكانه لصالح المخضرم ويلي كاباليرو البالغ من العمر 38 عاما مرتين في الموسم الماضي.

