التشيك ألغت مباراتها ضد أسكتلندا

دوليه

ألغت التشيك مباراتها ضد اسكتلندا، المقررة الأسبوع المقبل في دوري الأمم الأوروبية، بسبب مخاوف «كوفيد-19»، بعد ساعات من فوزها خارج أرضها على سلوفاكيا (3-1)، أول من امس.

وقال رئيس نادي سلافيا براغ، قبل وقت قصير من المباراة ضد سلوفاكيا، انه سيطلب انسحاب العديد من لاعبي فريقه من تشكيلة التشيك، بعد ظهور حالة ايجابية أخرى بفيروس كورونا المستجد، لأحد أفراد طاقم المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد التشيكي، في بيان عبر «تويتر» «لن يلعب المنتخب الوطني ضد اسكتلندا يوم الاثنين بسبب وضع «كوفيد-19» الحالي».

وأضاف «أنهى المنتخب استعداداته الحالية بأثر فوري، بعد الفوز على سلوفاكيا».

وغاب توماس سوتشيك، لاعب وسط وست هام يونايتد، وباتريك شيك، مهاجم روما، عن مواجهة سلوفاكيا بعدما دخل الثنائي الحجر الصحي، اثر مخالطة عضو آخر من الجهاز الفني أصيب بالفيروس.

وقال الاتحاد الاسكتلندي عبر «تويتر»، انه علم بتقارير الغاء التشيك للمباراة، مضيفا أنه لم يتلق أي اخطار رسمي، وطلب توضيحا من الاتحاد الأوروبي «يويفا».

