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دوليه

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صلاح يغيب عن اختيارات أفضل لاعب


اختير أربعة من لاعبي فريق ليفربول من أصل ستة لاعبين ليكونوا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لكن المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة للمرة الثانية على التوالي.
وتضم القائمة اللاعبين الأربعة من الفريق الفائز ببطولة الدوري الانكليزي الممتاز، وهم فيرجيل فان دايك الفائز بالجائزة نفسها العام الماضي، الى جانب جوردان هندرسون وساديو ماني وترينت ألكساندر-أرنولد.
وانضم كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ الى القائمة من فريق مانشستر سيتي.
كما ضمت قائمة اللاعبات أربع لاعبات من تشلسي يتنافسن للفوز بجائزة أفضل لاعبة محترفة لهذا العام. حيث تضم القائمة كلا من بيث انجلاند وسوفي انغل وغورو ريتن وجي سو-يون.
كما تضم القائمة النسائية لاعبتي أرسنال فيفيان ميديما وكيم ليتل.
وضمت قائمة اللاعبين الشباب ممن هم في سن الحادية والعشرين أو دون ذلك (قبل حلول الأول من يونيو عام 2019)، تامي ابراهام من تشلسي وترينت ألكسندر-أرنولد من ليفربول.
في حين أدرجت أربع من لاعبات مانشستر سيتي الشابات على قائمة اللاعبات الصغار، ومن بينهن لورين هيمب وجورجيا ستانواي. وسيجري الاعلان عن الفائزين بعد غد.


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