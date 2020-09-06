سانشيز: فكرت في ترك يونايتد بعد أول تدريب

دوليه

كشف أليكسيس سانشيز، أنه استفسر من وكيل أعماله حول امكانية مغادرة فريقه السابق مان يونايتد والعودة الى آرسنال، وذلك بعد أول تدريب له مع الفريق.

ونشر النجم التشيلي مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، قال فيه انه وافق على الانتقال الى مان يونايتد، لأن الفرصة كانت مغرية بالنسبة اليه، لكنه لم يبحث قبلها عن معلومات حول ما يدور داخل النادي، مضيفا أنه أحيانا هناك بعض الأمور التي لا تكتشفها الا عندما تعيشها، وهو ما حدث بعد التدريب الأول، معترفا أنه طلب من وكيله البحث عن طريقة تعيده الى آرسنال وهو ما كان مستحيلاً.

وواصل لاعب انتر الحالي كشف الأسرار قائلا، ان الفريق لم يكن متحدا في ذلك الوقت ولم يكن عائلة واحدة، وهو الأمر الذي كان وراء تراجع مستواه منذ انتقاله الى ملعب أولد ترافورد، ليصبح كبش الفداء للمشاكل التي كان يعيشها الفريق.

