الاتحاد الهولندي يفكر في فان غال

دوليه

ذكرت تقارير اعلامية، أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يُفكر في التعاقد مع لويس فان غال لقيادة المنتخب خلفا للمستقيل رونالد كومان. ولا يزال الاتحاد الهولندي، يبحث عن مدرب جديد بعد استقالة كومان الذي تعاقد أخيراً مع برشلونة.

وأوضحت التقارير أن الاتجاه الحالي هو البحث عن وجه مألوف لتولي المهمة، خاصة أن منتخب الطواحين عانى بشكل كبير، منذ رحيل فان غال عام 2014، حيث فشل في التأهل الى يورو 2016، ثم كأس العالم 2018، قبل أن يتمكن كومان من اعادة الطواحين الى الواجهة مجددا.

وأبدى فان غال استعداده لتولي المهمة والتراجع عن اعتزال التدريب، مؤكدا أنه سيفكر في الأمر بجدية ان تم عرض المنصب عليه.

