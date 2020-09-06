ديباي يقترب من «برشا»

دوليه

يسعى نادي برشلونة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، بالتعاقد مع مهاجم جديد، والذي يعد أولوية بالنسبة للفريق الكاتالوني، خاصة مع اقتراب رحيل لويس سواريز مهاجم الفريق الأساسي. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، قريب من الانضمام إلى كتيبة مواطنه رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وأضافت أن علاقة ديباي الجيدة مع كومان ساهمت في ظهور اسمه بقوة في مكاتب كامب نو، بالرغم من أن النادي استهدف التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديباي سينتهي عقده في صيف 2021 المقبل، وبالتالي قد يغادر هذا الصيف بسعر معقول، موضحة أن قيمته قد تساوي 20 مليون يورو.

فيما أوضحت صحيفة «الغامين ديبلد» الهولندية، أن المفاوضات بين برشلونة وليون متقدمة للغاية، خاصة بعدما منح كومان برشلونة الضوء الأخضر لإجراء الصفقة.

يذكر أن برشلونة يحاول أيضًا التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول، في الانتقالات الحالية.

