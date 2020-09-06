سواريز توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس

دوليه

توصل النجم الاوروغوياني لويس سواريز إلى اتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس للانتقال إليه مع الموسم الجديد حسب ما أكده غوليم بالاغ الصحافي الإسباني المختص بالشؤون الرياضية.

وسينتقل سواريز إلى الدوري الإيطالي سواء كان ذلك عبر صفقة انتقال حر أو بعد دفع مبلغ من المال لفريقه الحالي برشلونة الذي يمتلك موسما إضافيا في عقد اللاعب. وترددت أخبار أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة أخبر سواريز أنه ليس في خططه مع الفريق وطالبه بالبحث عن فريق آخر للانتقال إليه. وانتقل سواريز إلى برشلونة قادما من ليفربول عام 2014 في صفقة كلفت النادي الكاتالوني نحو 74 مليون جنيه استرليني ثم جدد اللاعب التعاقد بعد عامين لمدة 5 مواسم حتى نهاية الموسم القادم.

ويتضمن العقد بندا بالتجديد التلقائي لو لعب مع الفريق نسبة تزيد عن 60 في المئة من مباريات الموسم الأخير في العقد وهو موسم 20- 21.

واستفاد سواريز من جنسية زوجته الإيطالية حيث اعتبرته إدارة الدوري الإسباني لاعبا أوروبيا رغم أنه يحمل جنسية أوروغواي ويمثل منتخبها دوليا لكنه سيكون بحاجة للنجاح في اختبار الجنسية الإيطالية قبل أن يسجل في صفوف يوفنتوس على انه لاعب محلي. ويبدو أن السبل فرقت سواريز عن صديقه الحميم ليونيل ميسي حيث ارتبط اللاعبان وأسرتاهما بعلاقة صداقة خلال السنوات الماضية لكن حسب المعلومات الواردة من برشلونة فإن قرار ميسي البقاء أو الرحيل عن الفريق لن يتأثر برحيل سواريز.

وبذلك سيترك سواريز اللعب إلى جوار ميسي ليلعب إلى جانب منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريق «السيدة العجوز» ومعقله في مدينة تورينو.

وسجل سواريز مع برشلونة 198 هدفا خلال 283 مباراة وقدم مستويات رائعة مع الفريق خاصة خلال الفترة التي لعب فيها مع ميسي ونيمار في هجوم برشلونة وقاد الثلاثي الهجومي الناري الفريق إلى تحقيق الثلاثية- الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال اوروبا- في موسم 2015-2014.

