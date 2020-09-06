ميلووكي على حافة الخروج

دوليه

أصبح ميلووكي باكس متصدر الموسم المنتظم على شفير الخروج من نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لسلة المحترفين، بخسارته للمرة الثالثة تواليا أمام ميامي هيت ونجمه جيمي باتلر 100-115 أول من امس في أورلاندو. واستهل لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس نصف نهائي الغربية بدعسة ناقصة، بعد خسارته أمام هيوستن روكتس 112-97. في المباراة الأولى في فقاعة أورلاندو حيث تقام كل المباريات الاقصائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بات ميامي هيت على بعد فوز واحد من تفجير مفاجأة كبيرة واقصاء متصدر الدوري ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو. وسجل باتلر 17 من نقاطه الثلاثين في الربع الأخير حيث تألق مع زملائه الذين سجلوا 40 نقطة مقابل 13 فقط لباكس المتقهقر. وهذا أكبر فارق في أحد ارباع مباريات الادوار الاقصائية منذ اعتماد توقيت التسديد في 1954. وإلى نقاط باتلر الثلاثين، أضاف بام أديبايو 20 نقطة و16 متابعة وجاي كراودر 17 نقطة بينها 5 ثلاثيات.ولدى الخاسر، سجل لاعب الارتكاز بروك لوبيز 22 نقطة والنجم يانيس 21 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة، مقابل 18 نقطة لكريس ميدلتون.

وفي الغربية، مني ليكرز المرشح لاحراز اللقب بخسارة ايضا أمام روكتس ونجمه جيمس هاردن، في أولى مبارياتهما ضمن سلسلة نصف النهائي. وضرب هاردن بقوّة مسجلا 36 نقطة، مقابل 24 نقطة و9 متابعات لزميله الموزع المميز راسل وستبروك و23 لإريك غوردون. ولدى الخاسر، سجل جيمس 20 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان أنتوني ديفيس أفضل مسجل لليكرز مع 25 نقطة و14 متابعة.

