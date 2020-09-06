ليدز يطلب رافينيا

دوليه

أبدى نادي ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا للدوري الإنكليزي الممتاز، رغبته في التعاقد مع أحد لاعب برشلونة رافينيا الكنتارا خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن رافينيا يدرك جيدًا أن مستقبله سيكون بعيدًا عن بارشا، إلا أنه لم يأتٍ أي عروض مرضية للنادي حتى الآن. وأضافت أنه في الساعات الأخيرة، ظهر ليدز يونايتد على الساحة، حيث يرغب المدرب مارسيلو بيلسا، في تدعيم صفوف فريقه بضم رافينيا.

وتابعت: «برشلونة يطلب 16 مليون يورو للسماح برحيل رافينيا، إلا أن النادي الإنكليزي يأمل في أن يخفض البارسا مطالبه المالية». وكان ليدز قد أظهر قوته المالية مؤخرًا، بعدما تعاقد مع الظهير الألماني روبن كوخ مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة لضم المهاجم الإسباني رودريغو مقابل 30 مليونا.

