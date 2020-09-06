الكويت.. «محد يقدر عليه»

دوليه

عزز الكويت علاقته مع بطولة الدوري العام للمرة السادسة عشرة بعدما احرز لقب الموسم الحالي 2019-2020، حيث استطاع ان يهزم الشباب 5-1 في المباراة الختامية ليرفع رصيده الى 43 نقطة، متفوقا على اقرب منافسيه القادسية بفارق 7 نقاط. ويبرهن نجاح الابيض بالاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي متساويا مع القادسية والعربي بهذا الانجاز، مدى علو كعبه وتفوقه على الآخرين ففي كل موسم من يرى او يمني النفس بأن يعرقله لكن في النهاية يمضي بكل ثقة الى منصة التتويج ليس على صعيد الدوري بل حتى في البطولات الاخرى سواء كاس الامير او كأس ولي العهد تحديدا في المواسم الاربعة الاخرى مما يعني انه الافضل على الصعيد الفني.

وبما انه تعرض لبعض الهزات في الموسم الحالي لكن سرعان ما كان ينهض ويضرب بقوة ولا يعرف الرحمة مع الخصوم لدرجة ان تناوب على تدريبه 4 مدربين بدءا من السوري حسام السيد ومن ثم الكرواتي بوجيدار بوجو وخلفه الوطني وليد نصار وفي النهاية اثناء فترة التوقف بفعل جائحة كورونا تعاقد مع الهولندي رود كرول الذي تم تسجيل البطولة تحت قيادته.

وعادة يخلق تعاقب المدربين في ذات الموسم حالة من عدم الاستقرار نظرا للفكر التدريبي الذي يتفاوت من مدرب لآخر، الا ان الابيض ظل محافظا على توازنه فهذا يعود بالمقام الاساسي لنوعية اللاعبين والانسجام الذي يسود صفوفه مع توفر البدلاء ففي كل مركز يتواجد هناك لاعب او لاعبين يتنافسون على شغله، وكما لا يفوت على الجميع ان تميز العاجي جمعه سعيد يبقى العلامة الفارقة، مما ساعد الابيض في الكثير من المناسبات بترجيح كفته. وعموما الابيض سيظل بالمقدمة طالما ان خصومه ليس لديهم روح المبادرة بالعمل والانتاج المثمر الذي تكون محصلته اعتلاء منصات التتويج.

