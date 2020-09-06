القادسية.. «الصيت ولا الغنى»

دوليه

اكتفاء القادسية بوصافة الدوري العام لا يشبع طموحات عشاقة الذين اعتادوا ان يروا فريقهم بطلا، فلا شك ان غياب الاصفر عن لقب الدوري يترك اكثر من تساؤل وكما يؤكد ان هنالك خللاً يعاني منه الفريق.

وبعيدا عن اسطوانة المظلومية والمحاربة التي يتعرض لها الفريق في عدد من المباريات بفعل اخطاء التحكيم او بتعامل لجان الاتحاد معه، مما أوجد للادارة عذرا مناسبا ليبرر موقفه وما آلت ايه أوضاع الفريق بأن يحتل المركز ثانيا، الا الحقيقة التي تقف وراء ذلك مغايرة تماما. وندرك ان الاصفر عانى من التحكيم في بعض المباريات تحديدا في مباراته ضد الكويت في القسم الثاني بعد احتساب الحكم الدنماركي ركلة جزاء صحيحة ثم تراجع عنها، لكن ذلك لا يعفي اللاعبين من تحمل مسؤولية التفريط بعدد من النقاط السهلة في عدة مباريات.

واذا ما اراد الاصفر ان يعود الى مكانته الطبيعية ويحصد البطولات عليه تنفيذ امرين: اولهما يتعلق بالجانب الاداري، حيث يتطلب من ادارة الفريق ان تدعم الصفوف بمحترفين «عليهم القيمة» وليس البحث عن الرخيص او انتظار من يتعطف عليهم بالتبرع بمحترف. فالاصفر محتاج لنوعية معينة من المحترفيين ذوي مستوى عالي ليكون اضافة ولا يكون تكملة عدد. أما الجانب الاخر فهو خاص في الامور الفنية فالكل يتفق على ان الاصفر يمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين سواء فنيا او بدنيا ويؤدون المباريات دائما بمنظومة متكاملة لكن هذا الامر ليس مجدياً ولا ياتي بثماره فما نراه مجرد لوحة فنية جميلة يقدمها الفريق يميل اغلب عناصره للاستعراض الفني واشباع رغباتهم فقط على حساب النتيجة، وهذا في عالم الكرة وينطبق عليهم المثل الشائع «الصيت ولا الغنى)»، بمعنى في الحسابات الكروية وممن يريد البطولات لا يعتد به، فبذلك على الاصفر ان تكون لديه انياب قوية وحادة تمكنه من انتزاع الفوز وتمزيق الشباك ولهم بمنافسهم التقليدي الكويت مثال واقعي.

