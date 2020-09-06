نريد قانونياً يفهمنا القانون؟

دوليه

بعد وقت طويل من الانتظار (أربع سنوات من صدور قانون 87/2017) جاءت الولادة العسرة باصدار النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بتاريخ 30 أغسطس 2020 الذي ينتظره الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي خصوصا في مشاكل التسجيل والشطب بعضوية الأندية الرياضية والأمور الفنية بين الفرق الرياضية وحقوق اللاعبين او الأجهزة الفنية والإدارية.... الخ وهي بوادر طيبة بأننا أخيرا اصبح لدينا كيان قانوني لحل مشاكلنا الرياضية التي لا تعد ولا تحصى؟ وما جعلني اكتب هذه المقالة هو انني وصديقي العزيز (لا يحب ذكر اسمه) وصاحب الخبرة الفنية والإدارية والقانونية الكبيرة تناقشنا في ما تم نشره بالجريدة الرسمية واستطعنا ان نضع بعض التساؤلات القانونية لبعض النقاط القانونية لهذا النظام وقواعده الإجرائية وهي:

كيف تم ذكر تاريخ عقد جلسة مجلس الإدارة باعتماد النظام ولم يذكر فيه رقم الاجتماع , وهل من المعقول أن يتم اعتماده بهذا التاريخ وينشر بعد شهرين؟ أكيد في خطأ؟

لم يشر قانون 87/2017 في مواده من 44 الى 49 الى وجوب اعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بهيئة التحكيم ؟ فتشكيل الهيئة جاء بقوة القانون وليس من اللجنة الأولمبية؟ لان اللجنة قد تكون طرفا في أي نزاع رياضي (محتمل مستقبلا). فهل اذا خسرت اللجنة الأولمبية أي مشكلة مع أي هيئة رياضية تستطيع ان تلغي اعترافها بهيئة التحكيم؟

في القواعد الإجرائية لهيئة التحكيم جاء مصطلح «الوساطة»: أي عملية يطلب فيها الأطراف من وسيط فرد او ثلاثة وسطاء مساعدتهم في التوصل الى تسوية ودية للمنازعة المطلوب فيها الوساطة. وهناك مصطلح اخر «اتفاق الوسطاء»... الخ. هذان المصطلحان ذكراني «بمحكمة الفريج» التي كان يمثل فيها المرحوم عبدالحسين عبدالرضا قاضي الفريج؟ هل هذا الشيء شرعي وهل سيأخذون قرارا يرضي به الطرفان ولكن قد يرفضه قضاة هيئة التحكيم؟ والأدهى من ذلك أن بعد إنهاء المشكلة يجب صرف اتعاب الوسيط او الوسطاء؟

لذلك كم كنت أتمنى من احد القانونيين الذين يفتون كل يوم في البرامج الفضائية الرياضية عن الأمور القانونية في المجال الرياضي عن رأيهم بالنظام واجراءاته القانونية. ما هو صحيح وما هو خطأ في هذا النظام؟ والله من وراء القصد.

