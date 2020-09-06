«سلة الأبيض» هزم برقان ودياً

دوليه

خاض فريق كرة السلة في الكويت مباراة ودية أمام برقان استعداداً لاستكمال الموسم المعلق باقامة بطولة كأس الاتحاد منتصف سبتمبر الحالي. وحقق «سلة الأبيض» انتصارا عريضا 101-50 الأمر الذي يؤكد جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة. وتعتبر المباراة أول لقاء ودي بين الأندية التي تستعد لبطولة الكأس حيث يبدو الأبيض الذي حقق لقب الدوري مارس الماضي قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا، الأوفر حظا لتحقيق البطولة نظراً لجاهزيته وامتلاكه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز. وكان «سلة الكويت» جدد عقود لاعبيه الذين تجاوزا 30 عاماً لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في التعاقد معهم مثل قائد الفريق حسين الخباز وعبدالله الشمري وراشد الرباح وفهد الظفيري. وفي الطرف الأخر يستعد برقان للموسم المقبل بقيادة مدربه الجديد طلال القلاف ومساعده وليد الرجيبة. وكان برقان تعاقد مع لاعب الكويت مساعد العتيبي ولاعب القادسية عبدالله سالمين.

