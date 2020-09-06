فوز الكويت وتعادل كاظمة مع السالمية في «اليد»

دوليه

تعادل كاظمة مع السالمية 26-26 في مباراة مثيرة أول من أمس ضمن المباريات المؤجلة من الدور الأول من دوري كرة اليد، كما تغلب الكويت على الجهراء 33-18 في مباراة مؤجلة أخرى.

ورفع الكويت رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي رصيد الجهراء على 4 نقاط. في حين ارتفع رصيد كاظمة والسالمية إلى 17 نقطة لكل منهما.

وجاءت مباراة كاظمة مع السالمية قوية ومتكافئة تبادل خلالها الفريقين التقدم حتى الثواني الأخيرة التي شهدت حماس وإثارة قبل أن ينتهي اللقاء بتقاسم الطرفين نقطتي التعادل. فيما لم يجد الكويت صعوبة في انهاء لقاءه أمام الجهراء لصالحه بفارق كبير.

وشهد لقاء الكويت مع الجهراء حادثة مؤسفة حين تعرض لاعب الجهراء حسين الظفيري للإصابة خلال اللقاء حيث تطلبت إصابته نقله إلى المستشفى لكن لم تكن هناك سيارة اسعاف في الصالة الأمر الذي تسبب في تأخر نقل اللاعب إلى المستشفى.

وحمّل أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني وزارة الصحة مسؤولية عدم حضور سيارات الاسعاف إلى منافسات اللعبة التي تقام على صالتي مجمع الشيخ سعد العبدالله وصالة الشهيد الشيخ فهد الأحمد، والتي نتج عنها تأخر نقل لاعب الجهراء إلى المستشفى.

وأكد العدواني أن الاتحاد اتخذ الاجراءات الرسمية لتوفير الاسعاف ومتطلبات اللعبة عبر المخاطبات الرسمية ولكن دون جدوى. وأوضح أن صحة اللاعبين ومنتسي اللعبة على رأس أولويات الاتحاد خصوصاً في ظل الظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

