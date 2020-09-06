حيات التقت مسؤولي الطائرة

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زارت رئيسة اللجنة النسائية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية د. فاطمة حيات اتحاد الكرة الطائرة في مقره الجديد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بمنطقة صباح السالم، في إطار عمل اللجنة النسائية على تطوير الرياضة النسائية والنهوض بها إلى افضل المستويات. والتقت د. حيات رئيس الاتحاد حسين عاشور وأمين السر العام فوزي المعتوق وأمين السر المساعد نواف باجية بحضور رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الكرة الطائرة خيرية بخيت.

وأكد عاشور أهمية دعم الرياضة النسائية والنهوض بها إلى افضل المستويات. وقال إن اتحاد الكرة الطائرة يدعم الرياضة النسائية مشيرا إلى أن هناك عناصر نسائية شابة لديها القدرة على تحقيق نتائج مشرفة باسم الكويت والدليل على ذلك تحقيق المنتخب المركز الثاني في البطولة الخليجية للكرة الطائرة التي استضافتها الكويت.

وعبرت د. حيات بعد انتهاء الاجتماع عن سعادتها لما لمسته من المسؤولين باتحاد الكرة الطائرة وحرصهم الشديد على تطوير الرياضة النسائية كما ذكرت بأن اللجنة النسائية قدمت شرحا وافيا حول برامجها المقبلة. وأضافت د. حيات بان الكرة الطائرة من الرياضات المحببة للسيدات وهن يقبلن عليها بشكل كبير، موضحا بأنه في اجتماعها مع اللجنة النسائية بالاتحادات بحثت استراتيجيتها للاربع سنوات المقبلة وتشكيل منتخبات للسيدات الكرة الطائرة.

