كأس أفريقيا سُرقت من مصر

دوليه

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اعترفت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بضياع عدد من الكؤوس القديمة من مخازن الاتحاد. وقال اتحاد الكرة في بيان إنه في إطار التطوير الذي يقوم به حاليا لمقره الرئيس ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

وأضاف: «يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الالتراس أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة؟». ومن ضمن الكؤوس التي لم يعثر عليها الاتحاد كأس أمم أفريقيا التي نالته مصر أعوام 2006 و2008 و2010 واحتفظت به.

وقال حماده المصري عضو اتحاد الكرة المصري السابق إنه سلم للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد 3 كؤوس ضائعة من خزائن الاتحاد بعد أحداث اقتحام المقر والحريق الشهير عام 2013. وأضاف: «أنا مندهش من بيان اتحاد الكرة بأنه سيتم التحقيق في ضياع الكؤوس والتي ربما ضاعت في أحداث 2013 بحسب بيان اللجنة الخماسية». وتابع: «بعد أحداث 2013 تلقيت مكالمة من أحد الأشخاص الذي أكد لي أن الكؤوس تم سرقتها وبحوزته وقمت باستلامها وتسليمها لسويلم في محضر رسمي».

