الأهلي فاز.. ودجلة يشتكي الظلم

دوليه

حقق الأهلي فوزا ثمينا قربه خطوة جديدة من حسم لقب الدوري المصري وجاء على ضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-0 في ختام الجولة 24 للمسابقة.

وتقدم مروان محسن للأهلي في الدقيقة 42 ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 كما أضاع الأهلي ضربة جزاء عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 41. وألغى الحكم جهاد جريشة هدفا سجله وادي دجلة وكان هدف التعادل بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو. وأثار الهدف اعتراضات كبيرة من وادي دجلة لكن الحكم أصر على قراره.

ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد وادي دجلة عند 26 نقطة بالمركز الثالث عشر.

المباراة كانت جيدة في ظل بحث الطرفين عن التسجيل وظهر دجلة بصورة جيدة وحاول كثيرا هز شباك منافسه لكن فارق الخبرات كان واضحا للأهلي. وطالب وادي دجلة بضربة جزاء بعد سقوط مروان حمدي في منطقة الجزاء بعد التحام مع رامي ربيعة لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ضد وادي دجلة بعد لمسة يد ضد مروان حمدي ولكن محمد مجدي أفشة أضاعها بعد تصد رائع من الحارس محمد عبد المنصف في الدقيقة 41. وسجل مروان محسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 42 من ضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية من جانب جيرالدو. وسجل وادي دجلة هدفا بضربة رأس ألغاه الحكم جهاد جريشة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.وفرض وادي دجلة حصارا على الدفاع الأحمر في الدقائق الخمس الأخيرة مع كرات طولية أبعدها المدافعون وسجل حمدي فتحي هدفا رائعا من تسديدة صاروخية سكنت شباك وادي دجلة. وقال بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة إنه فريقه تعرض للظلم ما حرمه من الخروج بنقاط من مباراة الأهلي. وأشار إلى أنه شاهد الهدف الذي ألغاه جهاد جريشة في غرفة الملابس وأنه صحيح وكان سيغير شكل المباراة تماما. وتابع في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حضرنا إلى هنا بثقة كبيرة وشجاعة ونجحنا في السيطرة معظم أوقات المباراة دون خوف وفخور بلاعبي فريقي بسبب عقليتهم أمام الأهلي». وأضاف: «حافظنا على طريقتنا رغم التأخر في النتيجة وأعتقد أننا سجلنا هدفا رأيتموه كان سيغير شكل المباراة تماما». وزاد: «أعتقد أن وادي دجلة استحق الخروج بنقاط من المباراة وليس الخسارة وكنا منظمين وخلقنا فرصا وراض عن أداء اللاعبين وأدائنا لم يتراجع في الشوط الثاني». وانتقد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة جهاد جريشة حكم اللقاء، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك وصول تقنية العار لمصر». أما محمد عبد الواحد المدرب العام فأكد أن فريقه ظلم تماما أمام الأهلي وأن ناديه سيشكو الحكم لاتحاد الكرة.

