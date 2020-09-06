أسوأ ما يمكن فعله قبل الخلود إلى النوم

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أجمع العديد من العاملين في مجال الطب على أمر محدد قد لا تدرك أنه يجعل نومك أسوأ، ويحوله إلى كابوس وتقلبات مستمرة في السرير طوال الليل.

ويؤكد ناثانيال واتسون، أستاذ علم الأعصاب في مركز النوم بجامعة واشنطن الطبية والرئيس السابق للأكاديمية الأميركية لطب النوم أن أسوأ شيء يمكن فعله قبل الخلود للنوم هو مطالعة أي نوع من الشاشات.

وينصح واتسون: «ضعوا الأجهزة الإلكترونية واسترخوا في المساء قبل التوجه إلى الفراش للحصول على أفضل نوم ممكن في المساء».

كما كشفت دراسة نشرت في عام 2013 في مجلة «Clinical Sleep Medicine» أن حوالي 90% من الأميركيين اعترفوا باستخدام نوع من الأجهزة الإلكترونية في غضون ساعة من خلودهم للنوم.

ووفقا لخبراء البحث والنوم، فإن هناك العديد من الإجابات المختلفة حول كيف يتسبب النظر إلى الشاشات في تجربة نوم سيئة.

ومن أبرز الأسباب هو أن النظر إلى الشاشات في وقت متأخر من الليل يُبقي العقل منشغلا في الوقت الذي يجب فيه أن يتوقف عن العمل للنوم، بحسب ما صرحت به هارنيت واليا، أخصائية اضطرابات النوم لعيادة كليفلاند الصحية.

وأكدت واليا أنه «حتى «التحقق السريع» للهاتف الذكي قبل النوم يمكن أن يحفز عقلك إلى مرحلة أكثر نشاطا واستيقاظا، ما يطيل من يقظتك».

كذلك هناك سبب آخر وهو مشكلة «الضوء الأزرق»، إذ تستخدم معظم الأجهزة الإلكترونية -بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون- الضوء الأزرق الذي يمكن أن يكون ضارا من نواح كثيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم.

وفي الواقع، فقد وجدت العديد من الدراسات، أن التعرض للضوء الأزرق في الساعات القليلة التي تسبق النوم يثبط «الميلاتونين»، وهو هرمون يساعد في تنظيم أوقات النوم.

كما وجدت دراسة أخرى في أميركا الشمالية أن وقت الشاشة قبل النوم قلل بشدة من نوم حركة العين السريعة، وهو إحدى مراحل النوم الأربع، والمعروف بأنها المرحلة التي تنتج أحلامك الأكثر وضوحا.

