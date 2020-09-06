حل إبداعي أنقذ طفلاً في «ألاسكا»

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قام سكان مدينة نائية في ألاسكا بإنارة مدرج مخصص لهبوط الطائرات ليلا بسياراتهم لمساعدة طائرة حاولت الهبوط بهدف إنقاذ طفل صغير. وقرر السكان المحليون بشكل عاجل جمع السيارات من مدينتهم الصغيرة «ليغيغي»، بهدف إنارة المدرج لطائرة قادمة بهدف إنقاذ طفل صغير في المدينة بعد إطلاقها نداء بعدم قدرتها على الهبوط. واكتشف الفريق الطبي الذي طلب طائرة الإنقاذ، الجمعة، عدم وجود أضواء لمدرج مهبط الطائرة والتي تساعد في عملية الهبوط ليلا. وبحسب صحيفة «سي إن إن» فقد توصل السكان بشكل عاجل إلى حل إبداعي «في موقف خطير ومتوتر» وقاموا بالتصرف بشكل جماعي وحسم الموقف. وقال كبير الموظفين في المدينة إيدا نيلسون: «كنت أشعر بالتوتر والقلق لأن هذا حدث في وقت متأخر من الليل وهذا الطفل هو ابن لشخص ما». وأضاف الطبيب الذي طلب طيارة لإسعاف الطفل: «الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو السرعة التي يمكنني بها جلب أشخاص آخرين هنا للمساعدة لأنه ماذا لو كانت تلك طائرة طفلي؟».