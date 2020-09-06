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يقدم الأطباء نصائح للتخلص من الإرهاق الدائم ، وهي:

بالإضافة للنوم الجيد يقدم الأطباء نصائح للتخلص من الإرهاق الدائم ، وهي:

1- شرب كمية كافية من السوائل.. يجب أن يكون مجموع ما تشربه من السوائل من لترين إلى 3 لترات من الماء أو شاي عشبي غير محلى. الماء ضروري من أجل ضمان حيوية الجسم، ومن دونه سيصاب الجسم بالجفاف.

2- تخلص من التوتر.. يعاني البعض من مشاكل نفسية تسبب له التوتر وهو ما يجعل الجسم منهكا ومتعبا على المدى الطويل، كما أنها قد تسبب اكتئابا يصعب التخلص منه. وقد يكون من المفيد هنا محاولة التخلص من أسباب التوتر النفسي من أجل راحة الجسم وبالتالي لياقته.

3- تناول تغذية صحية.. نظام الحياة العصرية وضغوط العمل تجبر الكثيرين على تناول الوجبات السريعة يوميا. للأسف فإن هذه الوجبات وإن كانت مشبعة إلا أنها تخلو من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات الضرورية لنمو الجسم وحيويته. نقص الفيتامينات أو نقص الحديد قد يكون عاملا للتعب والإرهاق الذي يشكو منه الجسم.

