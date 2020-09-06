طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس من خلال الموبايل

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قدم أحد الخبراء الروس طرقة بسيطة ومبتكرة يمكنك من خلالها اكتشاف وجود كاميرات المراقبة السرية بطريقة سريعة وغير مكلفة. وشرح مدير قسم الاقتصاد الرقمي في جامعة «سينيرجي» الروسية، رومان سولداتنكوف، طريقة قادرة على كشف أماكن وجود الكاميرات السرية الصغيرة والمخبأة من خلال استخدام الهاتف الجوال (الذكي). ونوه الخبير الروسي إلى أن كاميرا الهاتف والفلاش (الإضاءة) الخاصة به يمكنهما كشف وجود الكاميرات المخبأة بكل بساطة. وأشار الخبير إلى أنه لكشف مواقع تواجد هذه الكاميرات، فإنه يجب تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به والتجول في أرجاء المكان بالقرب من الزوايا والأثاث والجدران والأسقف، مع التركيز على الصورة التي تظهر في الموبايل. وستظهر الكاميرات المخفية لمعانا واضحا في شاشة الجهاز، بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدساتها، والتي سترصدها كاميرا الهاتف الجوال. وحذر الخبير من لمس الكاميرا في حال العثور عليها، وأكد ضرورة الاتصال بالشرطة فور رصدها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وأدرج الخبير قائمة بأكثر الأماكن شيوعا والتي تثبت فيها الكاميرات المخفية، وهي الأسقف المعلقة (المستعارة) والمنافذ الكهربائية، والمرايا والأثاث المحيط بالأماكن المنجدة يدويا.