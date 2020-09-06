إجراءات حكومية نوعية لتتبع الفساد المالي

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار عن عمليات نوعية استباقية حكومية بتنفيذ لمحاصرة الفساد والسيطرة عليه قبل استفحاله، لافتة الى ان تأسيس اللجان وتشكيلها وان كان مجدياً الا ان مواجهة الفساد في بداياته افضل من الانتظار حتى تضخم المشكلات، والتي يترتب عليها تكبد المال العام خسائر فادحة.

وأوضحت ان من بين الآليات التي قامت بها الجهات الحكومية أخيراً لمحاصرة غسل الأموال، مخاطبة جهات خارجية لحجب المزادات الالكترونية المشبوهة وغلق بعضها.

ولفتت الى ان من بين الاجراءات الاستباقية الأخرى، متابعة عروض بيع العقارات الذي يعد احد الآليات التي تسعى الجهات الرقابية لضبط ايقاعها والتأكد من سلامتها القانونية حتى لا تكون بوابة خلفية من قبل البعض لغسل الأموال. كما تستهدف الجهات الرقابية محاصرة اوجه الفساد التي قد يعاني منها العمل الخيري لتطبيق وانتهاج الشفافية لكسب ثقة المانحين والمتبرعين لهذا القطاع الحيوي، موضحة ان التدريب المتخصص للشركاء من مؤسسات المجتمع المدني من بين وسائل الجهات الرقابية لمواجهة الفساد في هذا القطاع. واستدركت المصادر القول ان محاصرة الفساد وأشكاله تتنوع وفق الحالة التي يتم التعامل معها، ولكنها في النهاية تصب في اطار استراتيجية الكويت الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ومواجهته على المدى البعيد.

ومن بين الآليات مراجعة اقرارات الذمة المالية بشكل دوري والتأكد من سلامتها والزام الجميع بتقديم اقرارات الذمم المالية الخاصة بهم امام الجهات المعنية في المواعيد المحددة.

كما ان اعادة هيكلة الجهات الرقابية والعمل على مواجهة اي قصور يكتنف عملها كان من بين الآليات التي استهدفت الحكومة تطبيقها خلال الفترة الماضية لتحقيق المزيد من الشفافية وتطبيق نهج رقابي متكامل من شأنه مكافحة الفساد.

ويعد التوجه الحكومي لمواجهة الفساد وعمليات غسل الأموال من بين السياسات والأولويات التي تم تنفيذها أخيراً لوقف نزيف هدر الأموال في العديد من القطاعات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة.

