«أرامكو» الأعلى قيمة سوقية في العالم

مال وأعمال

أزاحت أرامكو السعودية شركة أبل من عرش الشركات الأكثر قيمة سوقية في العالم، إذ تقدر قيمة أرامكو بحوالي 7.915 تريليونات ريال (2.11 تريليون دولار).

وأدى يوم ثان من التراجع الكبير للأسواق الأميركية في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار، بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي.

وفقدت أبل 15% من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام، إذ انخفضت أسهمها بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولارا للسهم الواحد، بما يعني أن القيمة السوقية انخفضت إلى أقل من تريليوني دولار، إلى حوالي 1.942 تريليون دولار.

واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك أمس، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص.

وأصبحت شركة أبل، أول شركة عامة في الولايات المتحدة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار في 19 أغسطس الماضي، إذ تضاعفت قيمتها خلال عامين، بفضل الارتفاع السريع لسعر السهم خلال الأشهر الستة الماضية بشكل خاص.

وارتفع سهم «أبل» حينها بقوة بعد تراجعه إلى 224 دولارا يوم 23 مارس الماضي في ذروة تراجع أسواق المال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وخلال هذه الفترة، أصبح سهم «أبل» واحدا من الأسهم الأساسية التي ساعدت مؤشر إس آند بي 500 على الوصول لارتفاع قياسي.

