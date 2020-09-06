بكين تلوّح ببيع سندات أميركية قيمتها 1.074 تريليون دولار

مال وأعمال

نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة عن خبراء قولهم ان بكين ربما تخفض تدريجا حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأميركية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.

وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا، من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما اذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأميركية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأميركي المتزايد. ونُقل عن شي جين يانغ؛ الأستاذ بجامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، امس الخميس قوله ان «الصين ستقلص تدريجا حيازاتها من الديون الأميركية الى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية»، ولم يذكر اطارا زمنيا مفصلا لذلك، مضيفا: «لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأميركية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري». وتملك الصين، ثاني اكبر حائز غير اميركي لأدوات الخزانة الأميركية، 1.074 تريليون دولار من الأدوات في يونيو، انخفاضا من 1.083 تريليون في الشهر السابق وفقا لأحدث بيانات رسمية. وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأميركية على نحو مطرد منذ بداية العام الحالي، بيد ان بعض مراقبي السوق يشكون في ان الصين ربما لم تبع بالضرورة ادوات الخزانة الأميركية، اذ انها ربما تستغل امناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.

والخفض الى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25%. ويقول محللون ان حدوث بيع صيني على نطاق كبير عادة ما يُشار اليه «بالخيار النووي»، قد يطلق اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة الحكومية الى سبب آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة، اذ ان دين اكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة الى نحو نفس حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دولياً عند 60%. والصين منكشفة بقوة على الدولار الأميركي والأصول المقومة به. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليونات دولار بنهاية يوليو.

